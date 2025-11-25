"กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว" ตรวจสอบแผ่นดินไหวใกล้ภาคใต้-เกาะภูเก็ต ยันไม่กระทบไทย

กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบข้อมูลเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดใกล้ภาคใต้และเกาะภูเก็ต ล่าสุดยืนยันไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในเวลาดังกล่าว
จากกรณีกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ประเทศไทยรายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวล่าสุด ตั้งแต่เวลา 00.00-10.00 น. พบแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นใกล้ประเทศไทยหลายจุดต่อเนื่อง โดยเฉพาะโซนที่อยู่ใกล้ภาคใต้และเกาะภูเก็ต ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในรหัสแดงถึง 2 รอบ
วันนี้ (25 พ.ย.) เพจ "Earthquake TMD" ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานล่าสุดว่า "ตามที่มีรายงานข่าว "แผ่นดินไหว 25 พ.ย. 68 ไทยใกล้ศูนย์กลาง สถานการณ์โลกสั่นไม่หยุด" กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว"