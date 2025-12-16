เจแอลแอล แต่งตั้ง ชนาวุฒิ วรรณชัยวงศ์ เป็นหัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาธุรกิจโรงแรม ประจำประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจบริการการลงทุนด้านโรงแรมของเจแอลแอล (NYSE: JLL) ประกาศแต่งตั้งนายชนาวุฒิ วรรณชัยวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายธุรกิจที่ปรึกษาด้านโรงแรมประจำประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 โดยนายชนาวุฒิ จะประจำที่กรุงเทพฯ และทำหน้าที่นำทีมที่ปรึกษาด้านธุรกิจโรงแรมของเจแอลแอลในประเทศไทย เสริมความแข็งแกร่งให้กับเจแอลแอลในฐานะผู้นำตลาดด้านบริการที่ปรึกษาโรงแรมของประเทศ
“การลงทุนด้านโรงแรมในประเทศไทยมีความคึกคักและมีการเจริญเติบโตมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนายชนาวุฒิ เข้ามาร่วมทีมของเรา” นายซานเดอร์ นิจเนนส์ หัวหน้าฝ่ายบริการที่ปรึกษาและบริหารจัดการสินทรัพย์ กลุ่มธุรกิจบริการการลงทุนด้านโรงแรม เจแอลแอล เอเชียแปซิฟิก กล่าว “ประสบการณ์อันโดดเด่นด้านตลาดทุน ความเชี่ยวชาญในการทำดีลต่าง ๆ และความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดประเทศไทยของเขาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อลูกค้าของเรา และช่วยยกระดับศักยภาพของแพลตฟอร์มธุรกิจที่ปรึกษาของเจแอลแอลให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”
ในบทบาทใหม่นี้ นายชนาวุฒิจะรับผิดชอบงานด้านที่ปรึกษาโรงแรมของเจแอลแอลในประเทศไทย โดยให้การสนับสนุนผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน ครอบคลุมตลอดวงจรธุรกิจโรงแรม ตั้งแต่การประเมินตลาด การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน การสรรหาผู้บริหารโรงแรม ไปจนถึงบริการที่ปรึกษาด้านการเข้าซื้อกิจการโรงแรม
นายชนาวุฒิ นำประสบการณ์เชิงลึกด้านการซื้อกิจการโรงแรมและกลยุทธ์การลงทุนมาสู่เจแอลแอล โดยก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุนของ แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น และมีบทบาทในการเข้าซื้อกิจการครั้งสำคัญหลายรายการ อาทิเช่น โรงแรมเดอะ เวสทิน สิเหร่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต โรงแรมวินด์เซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ และโรงแรมสวิสโซเทล รัชดา กรุงเทพฯ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการปรับโฉมเป็น เดอะริทซ์-คาร์ลตัน ภูเก็ต แฟร์มอนท์ กรุงเทพฯ และ เจดับบลิว แมริออท โฮเทล กรุงเทพฯ รัชดาภิเษก ตามลำดับ
ก่อนหน้าการทำงานกับแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น เขาเคยปฏิบัติงานที่ บูทิค คอร์ปอเรชั่น โดยรับผิดชอบการประเมินโอกาสการลงทุนด้านธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทั่วประเทศไทย และในช่วงเริ่มต้นของอาชีพ นายชนาวุฒิ เคยทำงานทางด้านวาณิชธนกิจกับธนาคารในนครนิวยอร์ก โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านตลาดทุนสำหรับการกู้ยืมในภาคอสังหาริมทรัพย์ การรวมกลุ่มกู้ (syndication) และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization) โดย นายชนาวุฒิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย
“การแต่งตั้งนายชนาวุฒิ ให้มานำทีมที่ปรึกษาโรงแรมของเราในประเทศไทย เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำของเจแอลแอลในภาคธุรกิจโรงแรม” นายกฤช ปิ่มหทัยวุฒิ กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทย และหัวหน้าหน่วยธุรกิจบริการด้านการลงทุน เจแอลแอล ประเทศไทย กล่าว “ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน มุมมองเชิงกลยุทธ์ และความเข้าใจตลาดในเชิงลึกของเขา จะช่วยต่อยอดความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับเรา และทำให้เราสามารถให้คำปรึกษาที่ตอบโจทย์และมีคุณค่าให้แก่ลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น”