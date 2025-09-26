แมริออท บอนวอย ขยายเวลาโปรโมชั่นยอดนิยม “Member First” สำหรับทริปท่องเที่ยวส่งท้ายปีในประเทศไทย สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกรับส่วนลด 10% ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2568!

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย: วันที่ 23 กันยายน 2568 – แมริออท บอนวอย (Marriott Bonvoy®) โปรแกรมและมาร์เก็ตเพลสด้านการท่องเที่ยวของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International) ที่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย มอบโอกาสและสิทธิพิเศษอีกระดับให้กับสมาชิกคนสำคัญ เพื่อเพลิดเพลินกับการเดินทางพักผ่อนช่วงสิ้นปีในประเทศไทย ด้วยโปรโมชัน "Members First"
ข้อเสนอพิเศษนี้ได้ขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2568 โดยสมาชิก แมริออท บอนวอย ทุกท่านจะได้รับส่วนลด 10% เมื่อเข้าพักที่โรงแรมและรีสอร์ทในพอร์ตฟอลิโอของแมริออท บอนวอย ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ และยังได้รับคะแนนสะสม แมริออท บอนวอย จากทุกการจองอีกด้วย
โปรโมชัน Member First ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่งท้ายปี 2568 ด้วยทริปท่องเที่ยวพักผ่อนที่คุ้มค่าในประเทศไทย ไม่ว่าแขกจะต้องการไปช้อปปิ้งช่วงคริสต์มาสในกรุงเทพฯ จิบค็อกเทลรับชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าในภูเก็ตหรือเขาหลัก สัมผัสบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาในพัทยา เยือนเชียงราย เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมและขุนเขาอันงดงาม ตะลอนเที่ยวเกาะต่าง ๆ ในกระบี่ หรือเพลิดเพลินกับการผจญภัยในรูปแบบอื่น ๆ แมริออท บอนวอย ให้สมาชิกคนสำคัญได้มีเวลาสร้างสรรค์ความทรงจำที่น่าอัศจรรย์ได้ยาวนานยิ่งขึ้น
แมริออท บอนวอย คือพาร์ทเนอร์การเดินทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ ด้วยโรงแรมและรีสอร์ทในเครือมากกว่า 60 แห่งในประเทศไทย เพียงเลือกโรงแรมที่ใช่แล้วจองเพื่อเข้าพักก่อนวันที่ 26 ธันวาคม 2568!
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แมริออท บอนวอย และการจองแพ็กเกจสำหรับวันหยุดพักผ่อนในประเทศไทย กรุณาเข้าไปที่ https://www.marriott.com/offers/member-first-save-10-off-163058
ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
●ข้อเสนอนี้ใช้ได้สำหรับการเข้าพักเฉพาะห้องพัก (room-only) ในโรงแรมที่ร่วมรายการในประเทศไทยเท่านั้น
●ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองเป็นหมู่คณะ (10 ห้องขึ้นไป)
●ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชัน แพ็กเกจ หรือส่วนลดอื่น ๆ บางรายการได้