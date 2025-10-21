อิ่มบุญ อิ่มใจ กับเมนูเจรสเลิศ ตลอดเทศกาลถือศีลกินเจ ณ ห้องอาหารเวนติซี

รับเทศกาลถือศีลกินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ กับเมนูเจรสเลิศ ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 ตุลาคมนี้ ณ ห้องอาหารเวนติซี, โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
เชิญคุณร่วมอิ่มบุญ สุขใจ อิ่มอร่อยไปพร้อมกับเรา ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 ตุลาคมนี้ ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจปีนี้กับการละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ หนึ่งในวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวไทยเชื้อสายจีน เพื่อเป็นการชำระกายใจให้บริสุทธิ์ สำหรับปีนี้ห้องอาหารเวนติซีได้รังสรรค์เมนูเจระดับพรีเมียมจากวัตถุดิบสดใหม่คุณประโยชน์จากธรรมชาติมากมาย พร้อมปรุงแต่งด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน พร้อมเชิญชวนทุกท่านร่วมอิ่มบุญ อิ่มใจกับเมนูอาหารเจ อาทิ ปอเปี๊ยะเผือกเจ ราคา 220 บาท++, ลาบเห็ดเจ ราคา 230 บาท++, ต้มข่าเจ ราคา 250 บาท++,เต้าหู้ทรงเครื่องเจ ราคา 250 บาท++, ราดหน้าเจ ราคา 260 บาท++ ร่วมส่งมอบเมนูอิ่มสุข ต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจ ณ ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24
ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 12.00 – 22.30 น.
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-100-6255 หรือ อีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
ติดตามข่าวสารของห้องอาหารเวนตี้ซี่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ได้ที่
เฟสบุ๊ค: Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld
อินสตาแกรม: centaragrand_centralworld
