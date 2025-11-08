เติมความสุขยามเช้า กับบุฟเฟต์สดใหม่จากไร่สู่จาน ที่ โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน

เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นและอิ่มเอมใจ กับบุฟเฟต์อาหารเช้าแบบ A la Carte ที่สามารถเลือกได้ทั้งสองอย่าง ไม่ว่าจะเป็น อาหารเช้าแบบตะวันตก อาหารเช้าแบบไทย ที่ห้องอาหารรุกข์ คูซีน โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน พร้อมเสิร์ฟความอร่อยในบรรยากาศแสนอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นของเขาใหญ่
ห้องอาหารรุกข์ คูซีน ตั้งใจรังสรรค์เมนูอาหารเช้าด้วยความพิถีพิถัน เสิร์ฟสดใหม่จานต่อจาน จากครัวคุณภาพ ด้วยวัตถุดิบคัดสรรอย่างดี และผักปลอดสารที่เก็บสดใหม่จากไร่ของโรงแรม เพื่อให้ทุกมื้อเช้าเต็มไปด้วยความสุขและคุณค่าทางโภชนาการ
เพลิดเพลินกับเมนูอาหารเช้าหลากหลายที่เลือกเติมได้ไม่อั้น ที่พร้อมมอบประสบการณ์มื้อเช้าที่แสนพิเศษให้กับทุกท่าน ตั้งแต่ 07.30 น – 10.00 น.
ราคาพิเศษเพียง 650 บาท++ ต่อท่าน สำหรับลูกค้าทั่วไป และลูกค้าที่พักกับทางโรงแรม ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โรงแรม รุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน โทร. 044-001-300 อีเมล: forkk@chr.co.th
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: RoukhKiri – รุกข์คีรี
Instagram: @roukhkiri
Line Official: https://lin.ee/B1SiiJw
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline