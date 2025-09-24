เสิร์ฟความฟินกับ "เซตบาร์บีคิวกลางขุนเขา" ณ โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน

หอมกลิ่นเนื้อย่าง ละมุนไอเขาใหญ่ สัมผัสความอร่อยกับเซตบาร์บีคิวระดับพรีเมียม ที่ห้องอาหาร รุกข์ คูซีน โรงแรม รุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน พร้อมเสิร์ฟร้อนๆ ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขา อากาศเย็นสบาย ที่จะเปลี่ยนมื้อค่ำธรรมดา ให้กลายเป็นค่ำคืนแสนพิเศษ! กับเซตบาร์บีคิวสำหรับ 2 ท่าน ราคาเพียง 2,500 บาท++ (เลือกรายการอาหารได้ท่านละ 1 อย่างต่อหมวด) ครบครันทั้งจานหลัก ของหวาน เครื่องเคียง และซุป ทุกเมนูคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ เสิร์ฟพร้อมวิวเขาใหญ่แบบ 360 องศา
เมนูไฮไลต์สุดว้าว:
- เมนูหลักพรีเมียม: ปลากะพงเนื้อนุ่ม หรือพอร์คชอปฉ่ำๆ หรือเนื้อริบอายสุดนุ่มคู่ผักย่างและข้าวโพดอบเนย
- ซุปเข้มข้น: ซุปมะเขือเทศ หรือซุปฟักทองเนียนนุ่ม หรือซุปเห็ดหอมละมุน
- พาสต้า: สปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอน หรือเฟตตูชินีซอสมะเขือเทศ
- ของหวานปิดท้าย: ผลไม้รวม หรือพานาคอตต้า
ไม่ใช่แค่มื้ออาหาร...แต่คือ “ดินเนอร์แห่งความทรงจำ” ที่จะทำให้คุณและคนพิเศษ...ต้องหลงรักเขาใหญ่มากกว่าเดิม
สำหรับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่ม หรือหมู่คณะ เราพร้อมให้บริการแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมดูแลทุกความต้องการ ทั้งการจัดที่นั่ง เมนูพิเศษ และบริการเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้มื้อพิเศษของคุณสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ปรึกษาแพ็กเกจสำหรับหมู่คณะได้ที่โรงแรม รุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน โทร 0-4400-1300 อีเมล: forkk@chr.co.th
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: RoukhKiri – รุกข์คีรี
Instagram: @roukhkiri
Line Official: https://lin.ee/B1SiiJw
