นักแสดงสาว "โคลอี้ เกรซ มอเรตซ์" ควง "เคท แฮร์ริสัน" เข้าพิธีวิวาห์สุดอบอุ่นในวันแรงงาน

นักแสดงสาวฮอลลีวูด โคลอี้ เกรซ มอเรตซ์ วัย 28 ปี และนางแบบชื่อดัง เคท แฮร์ริสัน วัย 34 ปี เข้าพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการในช่วงสุดสัปดาห์วันแรงงาน ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกและเต็มไปด้วยความสุข โดยทั้งคู่เลือกสวมชุดเจ้าสาวและชุดอาฟเตอร์ปาร์ตี้ที่ออกแบบพิเศษโดยหลุยส์ วิตตอง
พิธีแต่งงานครั้งนี้ได้รับการเปิดเผยโดย Vogue ซึ่งได้บันทึกช่วงเวลาสำคัญของทั้งคู่ไว้ โดยโคลอี้ได้เลือกชุดเจ้าสาวสีฟ้าอ่อน พร้อมผ้าคลุมหน้าและถุงมือยาวเข้าชุด ถือเป็น “Something Blue” ที่แตกต่างจากธรรมเนียมชุดขาวแบบดั้งเดิม เธอกล่าวว่า “ฉันไม่เคยจินตนาการว่าตัวเองจะใส่ชุดแต่งงานสีขาว ดังนั้นฉันจึงอยากทำให้มันไม่เหมือนใคร และสุดท้ายมันออกมาเป็นตัวฉันจริง ๆ”
ด้านเคท แฮร์ริสัน เจ้าสาวอีกคน ปรากฏกายในชุดแต่งงานสีขาวแบบคลาสสิก คอทรงหัวใจ พร้อมผ้าคลุมหน้ายาวระพื้นโบสถ์ ส่วนชุดอาฟเตอร์ปาร์ตี้ เธอเลือกสวมโครงเสื้อเกาะอกกับกางเกง พร้อมผ้าซีทรูทับด้านบนที่ตกแต่งด้วยสายสปาเกตตีเส้นเล็กและกระดุมเมทัลลิกลงตัว
นอกจากแฟชั่นสุดหรูแล้ว บรรยากาศงานยังสะท้อนสิ่งที่ทั้งคู่รักและชื่นชอบ มีทั้งกิจกรรมตกปลา ขี่ม้า เล่นโป๊กเกอร์ ไปจนถึงการเต้นรำแบบไลน์แดนซ์ ซึ่งโคลอี้เผยว่า “เราอยากให้ทุกคนได้แชร์สิ่งที่พวกเราชอบร่วมกัน”
ทั้งคู่คบหากันมาตั้งแต่ปี 2018 หลังถูกจับภาพขณะสวีทที่ร้านอาหารชื่อดังในมาลิบู กระทั่งเริ่มมีข่าวลือหมั้นเมื่อปี 2024 จากภาพที่ทั้งสองสวมแหวนบนนิ้วนางข้างซ้ายระหว่างทริปดิสนีย์แลนด์ และยืนยันความสัมพันธ์ผ่านภาพอินสตาแกรมเมื่อต้นปี 2025
โคลอี้เผยถึงสิ่งที่เธอตั้งตารอที่สุดหลังการแต่งงานว่า “สิ่งสำคัญคือการเลือกกันและกันทุกวัน” ขณะที่เคทกล่าวถึงช่วงเวลาสำคัญว่า “ฉันตื่นเต้นที่สุดกับโมเมนต์ที่ได้เห็นกันครั้งแรกในชุดแต่งงาน มันช่างพิเศษและสมบูรณ์แบบจริง ๆ”