พร้อมเสิร์ฟความอร่อยตลอดวัน คอมโบเซตใหม่จาก "มิลค์ แอนด์ โค" เซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

มิลค์ แอนด์ โค ชั้น G ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ขอเชิญคุณมาสัมผัสความอร่อยในรูปแบบใหม่กับ “คอมโบเซตสุดพิเศษ” ที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณตลอดทั้งวัน เติมเต็มทุกช่วงเวลาของวันด้วยเมนูสุดคุ้มที่รังสรรค์อย่างพิถีพิถัน
ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความสดใส เติมพลังในช่วงกลางวัน หรือผ่อนคลายในยามเย็น ที่ มิลค์ แอนด์ โค พร้อมเสิร์ฟเซตความอร่อยที่ตอบโจทย์ทุกเวลา สำหรับมื้อเช้าเวลา 07.00 น. – 11.00 น. มื้อกลางวันเวลา 11.00 น. – 15.00 น. หรือเซตแซนด์วิช และพร้อมเครื่องดื่มเวลา 15.00 น. – 19.00 น. ทุกคอมโบเซตได้รับการออกแบบอย่างใส่ใจ ทั้งในเรื่องรสชาติ ความคุ้มค่า เพื่อมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ทั้งอร่อยและลงตัวในทุกมื้อ
ไม่ว่าคุณจะรับประทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้าน ก็สามารถอิ่มอร่อยได้อย่างสะดวกสบาย เพราะคอมโบเซตจากมิลค์ แอนด์ โค ยังสามารถสั่งผ่าน GrabFood ให้จัดส่งถึงบ้านได้อีกด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มิลล์ แอนด์ โค ชั้น G โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ โทร. 02-100-1234 ต่อ 2321 หรืออีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
