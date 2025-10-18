xs
เมนูสุดฟินจากฟักทอง เสกมนต์เสน่ห์ฮาโลวีน ที่ห้องอาหารรุกข์ คูซีน เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เสกมนต์เสน่ห์ฮาโลวีนด้วยรสชาติฟักทองสุดฟิน ที่ห้องอาหารรุกข์ คูซีน เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน ตลอดเดือนตุลาคมนี้!

ฮาโลวีนปีนี้…เตรียมพบกับประสบการณ์รสชาติสุดพิเศษ ที่จะทำให้คุณหลงใหลกับ Halloween Special Menu สุดครีเอทจากเชฟมือทอง ที่ห้องอาหารรุกข์ คูซีน โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน พร้อมเสิร์ฟความสดใหม่ด้วยผักออร์แกนิกจากฟาร์มของโรงแรม วัตถุดิบพรีเมียมที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อสร้างสรรค์เมนูที่ทั้งอร่อยและมีสไตล์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2568 เท่านั้น!


เริ่มต้นความอร่อยด้วยเมนูเรียกน้ำย่อย:
- ซุปฟักทองเนื้อเนียน หอมกลิ่นเครื่องเทศ 180 บาท++
- เฟรนช์ฟรายส์ฮาโลวีนกรอบจัดเต็ม 220 บาท++
- สลัดฟักทองกับผักร็อกเก็ตสดกรอบราดบัลซามิคเข้มข้น 250 บาท++
- สลัดแซลมอนรสจัดจ้านสุดฟิน 550 บาท++

เมนูหลักที่ต้องลอง:
- ผัดฟักทองสไตล์ไทยกับหมูสับรสเข้มข้น หอมกลิ่นสมุนไพร 220 บาท++

ปิดท้ายด้วยของหวานสุดฮิต:
- ช็อกโกแลตมูสเนื้อเนียนนุ่ม สไตล์ปาร์ตี้สุดหลอน 180 บาท++

ดื่มด่ำบรรยากาศหลอนๆแบบอบอุ่น ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติที่สวยงาม ณ รุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะเซ็นทารา คอลเลกชัน


สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน โทร. 044-001-300 อีเมล: forkk@chr.co.th


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: RoukhKiri – รุกข์คีรี
Instagram: @roukhkiri
Line Official: https://lin.ee/B1SiiJw











