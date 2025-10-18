เมนูสุดฟินจากฟักทอง เสกมนต์เสน่ห์ฮาโลวีน ที่ห้องอาหารรุกข์ คูซีน เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน

เสกมนต์เสน่ห์ฮาโลวีนด้วยรสชาติฟักทองสุดฟิน ที่ห้องอาหารรุกข์ คูซีน เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน ตลอดเดือนตุลาคมนี้!
ฮาโลวีนปีนี้…เตรียมพบกับประสบการณ์รสชาติสุดพิเศษ ที่จะทำให้คุณหลงใหลกับ Halloween Special Menu สุดครีเอทจากเชฟมือทอง ที่ห้องอาหารรุกข์ คูซีน โรงแรมรุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน พร้อมเสิร์ฟความสดใหม่ด้วยผักออร์แกนิกจากฟาร์มของโรงแรม วัตถุดิบพรีเมียมที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อสร้างสรรค์เมนูที่ทั้งอร่อยและมีสไตล์ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2568 เท่านั้น!
เริ่มต้นความอร่อยด้วยเมนูเรียกน้ำย่อย:
- ซุปฟักทองเนื้อเนียน หอมกลิ่นเครื่องเทศ 180 บาท++
- เฟรนช์ฟรายส์ฮาโลวีนกรอบจัดเต็ม 220 บาท++
- สลัดฟักทองกับผักร็อกเก็ตสดกรอบราดบัลซามิคเข้มข้น 250 บาท++
- สลัดแซลมอนรสจัดจ้านสุดฟิน 550 บาท++
เมนูหลักที่ต้องลอง:
- ผัดฟักทองสไตล์ไทยกับหมูสับรสเข้มข้น หอมกลิ่นสมุนไพร 220 บาท++
ปิดท้ายด้วยของหวานสุดฮิต:
- ช็อกโกแลตมูสเนื้อเนียนนุ่ม สไตล์ปาร์ตี้สุดหลอน 180 บาท++
ดื่มด่ำบรรยากาศหลอนๆแบบอบอุ่น ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติที่สวยงาม ณ รุกข์ คีรี เขาใหญ่ เดอะเซ็นทารา คอลเลกชัน
สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รุกข์ คีรี เขาใหญ่ – เดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน โทร. 044-001-300 อีเมล: forkk@chr.co.th
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: RoukhKiri – รุกข์คีรี
Instagram: @roukhkiri
Line Official: https://lin.ee/B1SiiJw
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline