ตื่นตา “ซากุระญี่ปุ่น” สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ออกดอกบานชมพูสะพรั่ง คาดมีให้ชมไปจนถึงเดือนกุมภา 69

ซากุระญี่ปุ่นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ออกดอกบานสวยงามชมพูสะพรั่งแล้วกว่า 80% โดยเพจ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ระบุว่า ปีนี้ดอกซากุระญี่ปุ่นอาจจะบานไม่พร้อมกันทั้งสถานีฯ แต่ส่วนใหญ่น่าจะบานในช่วงนี้ไปถึงอีก 1-2 อาทิตย์ข้างหน้า โดยคาดว่าปีนี้น่าจะมีให้ชมไปถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2569
นอกจากนี้ทางสถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังชวนชม “ดอกพลัม” ภายในสถานีฯ ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งขาวโพลน โดย “พลัม” เป็นไม้ผลเขตหนาวชนิดหนึ่งที่ออกดอกบานในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตั้งอยู่ใน ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการหลวงแห่งแรกในประเทศไทย ใต้พระบารมีในหลวงรัชกาลที่ ๙ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 โดยพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนในการดำเนินการ
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานที่ทดลอง ค้นคว้า และวิจัยพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกเมืองหนาว เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ชาวไทยภูเขาในการนำพืชเหล่านี้มาเพาะปลูกเป็นอาชีพแทนการปลูกฝิ่น ที่จะทำให้ชาวไทยภูเขามีรายได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน ตามแนวพระราชดำริที่ว่า “ให้เขาช่วยตัวเอง”
นอกจากจะส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาปลูกพืชพันธุ์ต่างๆ แล้ว ทางสถานีฯ ยังรับซื้อผลผลิตกลับมา เพื่อนำมาจำหน่ายให้ให้แก่นักท่องเที่ยวตามฤดูกาล และยังมีการแปรรูปผลผลิตต่าง ๆ ให้มีมูลค่าสูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ชาวไทยภูเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้นไปด้วย
จากเดิมที่ดอยอ่างขางเป็นเขาหัวโล้น มีแต่การปลูกฝิ่นหรือทำไร่เลื่อนลอย เมื่อกลายมาเป็นแปลงพืชผักผลไม้เมืองหนาวที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านมีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้สถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังมีการพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้แก่ชาวไทยภูเขารอบ ๆ สถานีฯ
บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง นอกจากเป็นแหล่งชม “นางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย” แล้ว ก็เป็นสถานที่หนึ่งซึ่งมี “ซากุระญี่ปุ่น” ที่ทางมูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้ามาปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 รวมทั้งต้น “เชอร์รีไต้หวัน” ซึ่งเริ่มปลูกเมื่อปี พ.ศ.2551
การปลูกต้นไม้ทั้ง 2 ชนิดนี้ มีข้อมูลระบุว่า เมื่อครั้งที่ “หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี” องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้เสด็จประเทศญี่ปุ่น และทราบว่าที่ประเทศญี่ปุ่นมีการจัดเทศกาลฮานามิ (การชมดอกซากุระ) จึงมีดำริให้มีการปลูกและรวบรวมต้นซากุระ โดยที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้นำมาปลูกไว้ในจุดต่าง ๆ ภายในสถานีฯ อ่างขาง
ปัจจุบันภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางปลูกต้นซากุระญี่ปุ่นและเชอร์รีไต้หวันไปแล้วจำนวนกว่า 5,000 ต้น ซึ่งต้นซากุระญี่ปุ่นและเชอร์รีไต้หวันของสถานีฯ อ่างขางใช้วิธีขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด โดยอายุต้น 5-10 ปีขึ้นไปจึงจะเริ่มออกดอก และเนื่องจากเป็นไม้ยืนต้นจึงมีอายุการปลูกยาวไปจนถึง10 ปี (ขึ้นอยู่กับการดูแลต้น)