รีบมาชมก่อนร่วง! "ดอกนางพญาเสือโคร่ง" บนดอยผาตั้ง บานสะพรั่งแล้ว

ดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่ "ดอยผาตั้ง" บนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ บานสะพรั่งกว่า 80% แล้ว แนะนำให้รีบมาชมก่อนจะร่วงหมด เพราะบางต้นเริ่มมีใบแซมแล้ว
เพจ "อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์" เผยภาพบรรยากาศสวยงามของ "ดอกนางพญาเสือโคร่ง" หรือที่ชาวบ้านเรียกขานว่า "ซากุระเมืองไทย" ณ ดอยผาตั้ง ซึ่งขณะนี้กำลังบานสะพรั่งอยู่ที่ระดับ 80% พร้อมเริ่มมีใบแซมบางส่วนแล้ว ถือเป็นช่วงสวยงามช่วงท้ายของฤดูกาลที่ไม่ควรพลาด
โดยจากภาพถ่ายเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นทัศนียภาพอันน่าตื่นตาของดอกไม้สีชมพูอ่อนที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ สลับกับวิวภูเขาและอากาศเย็นสบายบนยอดดอยสูงสุดในสยาม สร้างบรรยากาศสวยงามราวกับภาพยนตร์
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่อุทยานฯ แจ้งว่าดอกไม้กำลังอยู่ในระยะใกล้ร่วง จึงแนะนำให้นักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้มาชมรีบเดินทางมาในช่วงนี้ เพราะหากพ้นช่วงนี้ไป ความสวยหวานของดอกสีชมพูอ่อนที่เปรียบเสมือน "ซากุระเมืองไทย" อาจเหลือให้ชมไม่นานแล้ว
สำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
