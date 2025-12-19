"ดอยอินทนนท์"เย็นระลอกใหม่ยอดหญ้าติดลบ2.8องศาฯเกิด"เหมยขาบ"ครั้งที่12-ด้าน"ดอยปุย"พบ"นางพญาเสือโคร่ง"เริ่มบานชมพูสะพรั่ง

เชียงใหม่ - "ดอยอินทนนท์" หนาวระลอกใหม่อุณหภูมิลดเหลือต่ำสุด 4 องศาเซลเซียส ขณะที่ยอดหญ้าติดลบ 2.8 องศาเซลเซียส เกิด "เหมยขาบ" ครั้งที่ 12 ของปี ด้านดอยสุเทพ-ปุย พบต้นนางพญาเสือโคร่ง ออกดอกแล้วกว่า 40% คาดเริ่มบานสะพรั่งเต็มที่ตั้งแต่ 25 ธ.ค.68 พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชื่นชมความงดงามช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้ (19ธ.ค.68) ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพอากาศกลับมาหนาวเย็นอีกครั้ง โดยอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 4 องศาเซลเซียส ทั้งที่ ยอดดอยและกิ่วแม่ปาน พร้อมกับเกิดน้ำค้างแข็ง หรือ “เหมยขาบ” ขึ้น บริเวณลานจอดรถยอดดอย รวมทั้งเก้าอี้นั่งและหลังคารถยนต์ที่จอดไว้ ซึ่งอุณหภูมิยอดหญ้าลดต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็ง วัดได้ -2.8 องศาเซลเซียส โดย"เหมยขาบ" ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 12 แล้ว นับตั้งแต่ย่างเข้าฤดูหนาวปีนี้ ซึ่งสร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นและต่างพากันถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก
ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยวยังคงเป็นไปอย่างคึกคักจากการที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพากันเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวและชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงาม โดยสถิตินักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.68 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,455 คน เป็นคนไทย 1,856 คน ต่างชาติ 1,599 คน และยานพาหนะ 1,274 คัน ซึ่งคาดว่าในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้จำนวนนักท่องเที่ยวน่าจะมากขึ้นไปอีก
นอกจากนี้รายงานข่าวแจ้งว่าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดพบว่าดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย ที่บริเวณลานกางเต็นดอยปุย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เริ่มออกดอกแล้วกว่า 40% อวดสีชมพู่สวยสด และคาดว่าน่าจะบานสะพรั่งเต็มที่ในช่วงตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.68 เป็นต้นไป พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดการณ์ว่า ระยะนี้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า และอุณหภูมิอาจลดลงอีก 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส เนื่องจากมวลอากาศเย็นยังปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบน ส่งผลให้ตามยอดดอยสูงยังมีโอกาสเกิดเหมยขาบต่อเนื่องในช่วงนี้