“ดอกนางพญาเสือโคร่งภูลมโล” บานแล้วกว่า 30% อช.ภูหินฯ เปิดบริการรถนำเที่ยวภูลมโล 20 ธ.ค. เป็นต้นไป

สายดอกไม้ได้เฮ ปีนี้ดอกนางพญาเสือโคร่งบานเร็วกว่าทุก ๆ ปี โดยเฉพาะที่ “ภูลมโล” บานแล้วกว่า 30% คาดบานเต็มที่ช่วงปลายเดือน ธ.ค. 68 ต่อเนื่องถึงต้นเดือน ม.ค. 69 ด้าน อช.ภูหินร่องกล้า ประกาศเปิดบริการรถนำเที่ยวภูลมโล ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. นี้
ปีนี้ดอกนางพญาเสือโคร่งในหลายพื้นที่ของเมืองไทยบานเร็วกว่าทุก ๆ ปี สำหรับที่ภูลมโล อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เผยข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568 บานประมาณ 30%
โดย เพจ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้รายงานสถานการณ์การบานของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ภูลมโลเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ว่า
‼️️Update!‼️ 🌸🌸🌸สถานการณ์ต้นนางพญาเสือโคร่ง ที่ "ภูลมโล" ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568 ภาพรวมเริ่มออกดอกบานแล้วประมาณ 30 % 🌸🌸🌸🌸 มองเห็นพื้นที่เป็นสีชมพูเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่แทงช่อดอกตูมสีชมพูพร้อมที่จะทยอยบานให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามในช่วงวันหยุดสัปดาห์นี้ เป็นต้นไป...👉🚙และเปิดบริการรถนำเที่ยว “ภูลมโล” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2568 นะครับ.....👉ขอให้ติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเพจของทางอุทยานฯในระยะต่อไป นะครับ......🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
📷 ภาพถ่าย วันที่ 17 ธันวาคม 2568
👉สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว👉 และจองที่พักอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า... 📞 096-020 0992 , 081-596 5977
👉 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เปิดบริการให้ท่องเที่ยว และพักค้างแรมทุกวันนะ📍📍
ทั้งนี้จากข้อมูลของสื่อมวลชนในพื้นที่ ระบุว่า เนื่องจากปีนี้มีสภาพอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ดอกนางพญาเสือโคร่งที่ภูลมโลออกดอกบานเร็วกว่าทุกปี โดยคาดว่าจะบานเต็มพื้นที่ 100 % ย้อมภูลมโลให้กลายเป็น “หุบเขาสีชมพู” ในช่วงประมาณปลายเดือนธันวาคม 2568 ต่อเนื่องจนถึงช่วงต้นเดือน มกราคม 2569 สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจก็สามารถเดินทางไปเที่ยวชมกันได้
นางพญาเสือโคร่งเป็นต้นไม้ที่จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับต้นซากุระของประเทศญี่ปุ่น เติบโตบนที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป
ยามเมื่อนางพญาเสือโคร่งพร้อมใจกันออกดอกผลิบานเป็นสีชมพูสะพรั่ง จะดูงดงามโรแมนติก ทำให้ได้รับฉายาว่า “ซากุระเมืองไทย” โดยระยะการบานของดอกนางพญาเสือโคร่งจะอยู่ในราว 1-2 สัปดาห์ก่อนจะเริ่มร่วงโรย
สำหรับ ภูลมโล ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า สามารถขึ้นได้ทั้งจากทางฝั่งบ้านร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก และทางฝั่งกกสะทอน จังหวัดเลย
ทั้งนี้ทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ไม่อนุญาตให้นำยานพาหนะส่วนเข้าไปในเขตภูลมโล แต่ให้ใช้รถบริการของชุมชนในพื้นที่ เนื่องจากเส้นทางขึ้นไปชมดอกนางพญาเสือโคร่งเป็นถนนลูกรัง ลดเลี้ยวเคี้ยวโค้ง ขึ้นเขาลงเขา หากนักท่องเที่ยวที่ไม่ชำนาญเส้นทางขับรถขึ้นไป อาจเกิดอันตราย หรือประสบอุบัติเหตุได้
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักได้จากชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ถ้าขึ้นทางฝั่งกกสะทอน สามารถหาที่พักแบบโฮมสเตย์ได้ที่ชุมชนกกสะทอน หรือพักที่ อ.ด่านซ้าย หรือ อ.ภูเรือ ส่วนถ้าขึ้นทางฝั่งบ้านร่องกล้า สามารถพักค้างแบบโฮมสเตย์หรือกางเต็นท์ได้ที่ชุมชนบ้านร่องกล้า หรือพักที่บ้านพักหรือกางเต็นท์ได้ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า