"อช.ห้วยน้ำดัง" คึกคัก นทท.แห่ท้าหนาวชมทะเลหมอกตระการตา-"นางพญาเสือโคร่ง" เริ่มผลิดอก คาดบานเต็มที่ปีใหม่

เชียงใหม่ - นทท.สุดประทับใจเที่ยวอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมแสงอาทิตย์แรกทอประกายเหนือยอดเขาท่ามกลางทะเลหมอกลอยแน่นปกคลุมผืนป่า และลมหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 11 องศาเซลเซียส ขณะที่ดอกนางพญาเสือโคร่งเริ่มผลิบาน คาดว่าจะบานเต็มที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เช้าวันนี้ (16 ธ.ค. 68) บรรยากาศการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่งดงามและอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้ามืดลดลงเหลือ 11 องศาเซลเซียส โดยทะเลหมอกสีขาวนวลลอยตัวปกคลุมผืนป่าและยอดเขาอย่างหนาแน่น มองเห็นได้ชัดจากจุดชมวิวกิ่วลม ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นชื่อดังที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจุดชมวิวที่สวยที่สุดของภาคเหนือ ด้วยทำเลบนสันเขาสูง เปิดมุมมองแบบพาโนรามา 360 องศา เผยให้เห็นแนวเทือกเขาสลับซับซ้อนที่ถูกโอบล้อมด้วยหมอกขาวทอดยาวสุดสายตา กลายเป็นภาพประทับใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นมาสัมผัสอากาศหนาวและแสงแรกของวัน
ขณะเดียวกัน พบด้วยว่าบริเวณรอบจุดชมวิวกิ่วลมนั้น ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย เริ่มทยอยผลิบานแล้วประมาณร้อยละ 20 เพิ่มสีสันชมพูอ่อนตัดกับหมอกขาวและทิวเขาอย่างงดงาม โดยทางอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังคาดว่า ดอกนางพญาเสือโคร่งจะบานเต็มที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งตรงกับช่วงวันหยุดยาว จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยววางแผนเดินทางล่วงหน้า และแนะนำให้สำรองจุดกางเต็นท์ หรือเช่าเต็นท์ไว้ก่อนเพื่อความสะดวก โดยทางอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยว มีลานกางเต็นท์จำนวน 6 ลาน สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 800 คนต่อวัน กำหนดพื้นที่ 10 ตารางเมตรต่อเต็นท์ สำหรับพักประมาณ 3 คนต่อหลัง
สำหรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังนั้น ในช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยแต่ละวัน ประกอบด้วย ชาวไทยประมาณ 500-600 คน และชาวต่างชาติประมาณ 200-300 คน ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์ 06-3643-1744 ศูนย์บริการเต็นท์ หมายเลขโทรศัพท์ 09-3632-1601 และที่ทำการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง หมายเลขโทรศัพท์ 08-2187-7834 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง และสามารถจองบ้านพักหรือเต็นท์ผ่านระบบออนไลน์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช