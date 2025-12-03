หนาวต่อเนื่องดันท่องเที่ยวเลยคึกคัก ที่พักเต็มยาวถึงปีใหม่ คาดเงินสะพัดกว่า 500 ล้าน

เลย-หนาวยะเยือกต่อเนื่อง ส่งผลดีกับบรรยากาศท่องเที่ยวจังหวัดเลยคึกคัก รองพ่อเมืองเลยเผยตลอดเดือนธันวาคม ที่พักตามแหล่งเที่ยวชื่อดังถูกจองเต็มจนถึงช่วงปีใหม่ นักเที่ยวไม่น้อยกว่า 9 หมื่นคนแห่เที่ยวเลย คาดเงินในช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
นายประยูร อรัญรุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่าในช่วงนี้จังหวัดเลยอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้สภาพอากาศทั่วไปมีอากาศหนาว และตามยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิลดลงเหลือเลขตัวเดียวติดต่อกันมาเกือบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา อีกทั้งจังหวัดเลย ยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสอากาศหนาว และธรรมชาติที่สวยงาม
การท่องเที่ยวช่วงเดือนธันวาคม จนถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2569 ที่กำลังจะมาถึงนี้ การท่องเที่ยวจังหวัดเลย คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเลย ไม่น้อยกว่า 80,000 – 90,000 คน ที่จะสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวคาดว่าไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทในปีนี้ ประกอบกับปีนี้รัฐบาลมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการคนละครึ่งพลัส และต่อเนื่องโครงการที่ 2 เป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนมาท่องเที่ยว และเร่งการใช้จ่ายมากขึ้น ถือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันพบว่ามียอดการจองที่พักตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดเลย ถูกจับจองเข้ามา โดยเฉพาะสายแคมป์ปิ้ง และเป็นที่นิยมตลอดกาลของนักท่องเที่ยว อย่างที่พักในอำเภอเชียงคาน ถูกจองเกือบเต็ม 100% แล้ว ตลอดเดือนธันวาคมนี้ ส่วนที่พักอื่นๆเช่นในเขตอำเภอภูเรือ ถูกจองประมาณ 75% ส่วนอุทยานแห่งชาติภูเรือ ทั้งบ้านพักและสถานที่กางเต๊นท์มีนักท่องเที่ยวจองไปแล้วไม่น้อยกว่า 80%
ส่วนที่พักตามยอดภู ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆก็ถูกจองเกือบเต็มทุกที่ แต่ยังคงเหลือสถานที่กางเต๊นท์ และในส่วนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง คาดว่าจะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นพักแรมบนยอดภู ได้ตามปกติก่อนส่งท้ายปีเก่าอย่างแน่นอน
นายประยูร กล่าวต่อว่าคาดว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็น จะต่อเนื่องยาวไปจนถึงช่วงปีใหม่ ประกอบกับช่วงระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม นี้ ที่อำเภอเชียงคาน ได้จัดกิจกรรมมหกรรมดนตรี “เชียงคานเฟสติวัล ครั้งที่ 3” ซึ่งงานดังกล่าว ช่วงนี้ได้จำหน่ายบัตรไปแล้วกว่า 10,000 ใบ และมีการจองที่พักเต็มเกือบทุกแห่งในอำเภอเชียงคาน รวมปฏิทินการท่องเที่ยว ช่วงปีใหม่นักท่องเที่ยวจะได้ชมความงดงามของใบเมเปิ้ลช่วง ธันวาคม- มกราคม ที่กำลังบานแดงทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
ที่พลาดไม่ได้จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดอุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ พร้อมชมความงดงามของภูหอ (ฟูจิเมืองเลย) ณ ภูป่าเปาะ อ.หนองหิน รวมทั้งกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่ง ณ ภูลมโล อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.ด่านซ้าย ก็จะเบ่งบานเต็มที่ช่วงปีใหม่ จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยววางแผนวันพักมากขึ้น ทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยได้ไม่น้อยช่วงฤดูหนาวนี้