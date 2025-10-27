“ดอกนางพญาเสือโคร่ง” ซากุระเมืองไทย บานรับลมหนาวแล้วที่ “อุทยานแห่งชาติขุนแจ”

“ดอกนางพญาเสือโคร่ง” บานต้อนรับฤดูหนาวที่อุทยานแห่งชาติขุนแจก่อนใคร
ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยข้อมูลว่า เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา ดอกนางพญาเสือโคร่ง บริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย จึงรีบบานรับลมหนาวก่อนใคร
โดยทั่วไปแล้ว ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือฉายาซากุระเมืองไทย จะออกดอกในช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ บางแห่งอาจเริ่มมีดอกให้เห็นบ้างในช่วงปลายเดือนธันวาคม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี
ภาพ: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ บริเวณหน้าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บันทึกเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568