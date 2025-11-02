เจ้าหมี “ทุเรียน” ออกมาต้อนรับ นทท. หลังเปิดการท่องเที่ยว “เขาพะเนินทุ่ง”

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “เขาพะเนินทุ่ง” เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 68 โดยมีนักท่องเที่ยวแห่ชมทะเลหมอกกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงยังมี “น้องหมีทุเรียน” หมีหมาสุดน่ารัก ได้ออกมานอนโชว์ตัวเรียกรอยยิ้มจากทุกคนด้วย
เฟซบุ๊กเพจ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เปิดเผยข้อมูลว่า
นายมงคล ไชยภักดี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เผยว่า วันที่ 1 พ.ย. 68 เป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “เขาพะเนินทุ่ง” อย่างเป็นทางการวันแรกของปี หลังจากอุทยานแห่งชาติฯ ได้ปิดฟื้นฟูธรรมชาติเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม ของทุกปี
สำหรับบรรยากาศวันนี้ เต็มไปด้วยความคึกคักจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อสัมผัสทะเลหมอกยามเช้าและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ พร้อมรับชมภาพประทับใจสุดน่ารักจาก “น้องหมีทุเรียน” เจ้าถิ่นขวัญใจสายแคมป์ ที่ออกมาต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเป็นกันเอง
ภาพบรรยากาศสุดประทับใจนี้ถูกบันทึกโดย นายบุษกร กันทุกข์ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประจำหน่วยพิทักษ์ป่าพะเนินทุ่ง ซึ่งเป็นจุดกางเต็นท์ยอดนิยมและจุดชมวิวทะเลหมอกที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 900 เมตร
“เขาพะเนินทุ่ง” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ป่าดิบและทุ่งหญ้าบนยอดเขา อากาศเย็นตลอดปี จุดชมวิวทะเลหมอกช่วงปลายฝนต้นหนาวถือเป็นไฮไลต์สำคัญ ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 50 กิโลเมตร โดยเปิดให้รถขึ้นเขา ขาไป ตั้งแต่ 05.30–07.30 น. และ 13.00–15.00 น. และ ขาลง: 09.00–10.00 น. และ 16.00–17.00 น.
นักท่องเที่ยวสามารถกางเต็นท์พักแรมบริเวณลานกางเต็นท์พะเนินทุ่ง และร่วมกิจกรรมชมธรรมชาติ ป่าเขา และสัตว์ป่าในพื้นที่ผืนป่ามรดกโลกแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่ทะเลหมอกจะงดงามเป็นพิเศษ
รำลึกพระราชดำริแห่งการอนุรักษ์
พื้นที่ผืนป่าแก่งกระจานได้รับการดูแลภายใต้พระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำเพชรบุรี ณ เขื่อนแก่งกระจาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2522 โดยมีพระราชดำรัสให้เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาป่าต้นน้ำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความแห้งแล้งและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
ปัตจุบันอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยยูเนสโกในปี พ.ศ. 2564 ถือเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,915 ตารางกิโลเมตร และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก เช่น เสือโคร่ง ช้างป่า และหมีหมา
ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความงามของธรรมชาติ และร่วมอนุรักษ์ผืนป่าไทยไปด้วยกันในฤดูกาลนี้ โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - Kaeng Krachan National Park
