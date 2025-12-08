"ดอยอินทนนท์"ยอดหญ้า0.4องศาฯเกิด"เหมยขาบ"อีกแล้วเป็นครั้งที่10-นทท.คึกคักท้าหนาวรอลุ้นชม"ซากุระเมืองไทย"เร็วๆนี้

เชียงใหม่ - "ดอยอินทนนท์"ยังเย็นยะเยือกจนเกิด"เหมยขาบ" อีกแล้ว นับเป็นครั้งที่ 10 ของหนาวนี้ ด้านนักท่องเที่ยวแห่ท้าลมหนาวคึกคักไม่ขาดสาย หลังช่วงหยุดยาว3วัน ทั้งคนไทยและต่างชาติยอดรวมทะลุ 2.2หมื่นคน พบ "ซากุระเมืองไทย" เริ่มแตกดอกแล้ว คาดชมพูบานสะพรั่งเต็มที่พร้อมอวดโฉมเร็วๆ นี้
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้ (8ธ.ค.68) ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพอากาศยังคงหนาวเย็น พร้อมกับเกิดน้ำค้างแข็ง หรือ “เหมยขาบ” ขึ้น บริเวณลานจอดรถยอดดอย ซึ่งอุณหภูมิยอดหญ้าลดต่ำลงใกล้จุดเยือกแข็งเหลือเพียง 0.4 องศาเซลเซียส จนทำให้เกิดน้ำค้างแข็งขึ้นเป็นผลึกน้ำแข็งเกาะติดตามยอดหญ้าจนเป็นสีขาวโพลน สร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับนักเที่ยวที่พบเห็นและต่างพากันถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก ซึ่ง "เหมยขาบ" ที่เกิดขึ้นในวันนี้นับเป็นการเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 แล้วนับตั้งแต่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวปีนี้
สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ วัดได้ 6 องศาเซลเซียส ที่บริเวณยอดดอย ส่วนที่กิ่วแม่ปานอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 8 องศาเซลเซียส ขณะที่ บรรยากาศการท่องเที่ยวยังคงเป็นไปอย่างคึกคักจากการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพากันเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวและชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งต่อเนื่องจากช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2568 โดยตลอดช่วงวันหยุด 3 วันที่ผ่านมานั้น มีสถิตินักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 22,262 คน เฉพาะวันที่ 7 ธ.ค.68 มีนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 6,701 คน เป็นคนไทย 5,454 คน ต่างชาติ 1,247 คน และยานพาหนะ 2,085 คัน
นอกจากนี้รายงานข่าวแจ้งว่าดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย บนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เริ่มออกดอกบ้างแล้วเล็กน้อย คาดว่าน่าจะทะยอยออกดอกไปอย่างต่อเนื่องจนบานสะพรั่งเต็มที่พร้อมอวดสีชมพูสวยสดในเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ทางอุทยานฯ ได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไว้อย่างดี พร้อมเน้นย้ำเรื่องการขับขี่อย่างระมัดระวัง เนื่องจากเป็นเส้นสูงชันและคดเคี้ยว.