ยะเยือกไม่แผ่ว! "ดอยอินทนนท์" ยอดหญ้าเย็นติดลบเกิด "เหมยขาบ" ติดต่อกัน 8 วันซ้อน ลุ้นทำลายสถิติ 10 วันปี 67

เชียงใหม่ - “ดอยอินทนนท์” เย็นยะเยือกไม่แผ่ว! ยอดหญ้าอุณหภูมิติดลบ เกิด “เหมยขาบ” ต่อเนื่องติดกันเป็นวันที่แปดแล้ว ลุ้นทำลายสถิติปี 2567 ที่เคยเกิดติดต่อกัน 10 วัน ขณะที่บรรยากาศท่องเที่ยวยังคึกคัก พบช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ยอดรวมทะลุ 1.2 หมื่นคน
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้ (1 ธ.ค. 68) ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง พร้อมกับเกิดน้ำค้างแข็ง หรือ “เหมยขาบ” ขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่แปด โดยอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 6 องศาเซลเซียส ที่กิ่วแม่ปาน ส่วนที่บริเวณยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 8 องศาเซลเซียส ซึ่งผลจากอากาศที่หนาวเย็นจัดประกอบกับปัจจัยแวดล้อมเหมาะสมส่งผลทำให้เกิด “เหมยขาบ” ขึ้นที่บริเวณยอดดอย ซึ่งอุณหภูมิยอดหญ้าลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง วัดได้ -0.1 องศาเซลเซียส สร้างความตื่นเต้นดีใจแก่นักท่องเที่ยวที่พบเห็นและต่างพากันถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก ทั้งนี้ “เหมยขาบ” ที่เกิดขึ้นติดต่อกันแล้ว 8 วันนั้น กำลังลุ้นทำลายสถิติเมื่อปี 2567 ที่เคยเกิดขึ้น 10 วันติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 67-20 ม.ค. 67
สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้น วันนี้ยังเป็นไปอย่างคึกคักต่อเนื่อง แม้ว่าจะเป็นช่วงวันธรรมดา ขณะที่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อสัมผัสอากาศหนาวและชื่นชมธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีสถิตินักท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้นกว่า 12,500 คน โดยวันเสาร์ที่ 29 พ.ย. 68 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,215 คน แบ่งเป็นคนไทย 4,591 คน ชาวต่างชาติ 1,624 คน และยานพาหนะ 1,964 คัน ส่วนวันอาทิตย์ที่ 30 พ.ย.68 มีจำนวนทั้งสิ้น 6,382 คน แบ่งเป็นคนไทย 5,020 คน ชาวต่างชาติ 1,362 คน และยานพาหนะ 1,813 คัน
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ว่า ภาคเหนืออุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังมีอากาศเย็นถึงหนาว ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้ง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง โดยบริเวณจังหวัดเชียงใหม่อากาศหนาวและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14 องศาเซลเซียส สูงสุด 30 องศาเซลเซียส สำหรับยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 4-9 องศาเซลเซียส