"ดอยอินทนนท์"ยะเยือก3องศา เกิด"เหมยขาบ" 3วันติด-อุตุนิยมเผยเหนือจ่อเย็นลงอีก2-4องศา

เชียงใหม่ – “ดอยอินทนนท์” เย็นยะเยือกต่อเนื่อง อุณหภูมิต่ำสุด 3 องศาเซลเซียส พร้อมเกิด “เหมยขาย” ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ขณะที่นักท่องเที่ยวสุดประทับใจได้เห็นน้ำค้างแข็งใกล้ชิดเต็มๆ ตา ท่ามกลางลมหนาวและธรรมชาติสวยงาม
วันนี้(26 พ.ย.68) ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 3 องศาเซลเซียส ที่บริเวณยอดดอย และกิ่วแม่ปาน ซึ่งจากอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นจัดประกอบกับปัจจัยแวดล้อมเหมาะสมส่งผลทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง หรือ “เหมยขาบ” ขึ้นทั้งที่บริเวณกิ่วแม่ปานและบริเวณยอดดอย สร้างความตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากให้กับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นและต่างพากันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดย “เหมยขาบ” ที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นการเกิดติดต่อกันเป็นวันที่สาม และนับเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่ที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวปีนี้
ขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวนั้น พบว่าแม้จะเป็นช่วงวันธรรมดาแต่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงพากันเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กันอย่างคึกคักต่อเนื่อง เพื่อชื่นชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์งดงามและสัมผัสอากาศหนาวเย็น พร้อมทั้งสูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และเมฆหมอกยามเช้า โดยสถิตินักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 25 พ.ย.68 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,888 คน แบ่งเป็นคนไทย 1,250 คน ชาวต่างชาติ 1,638 คน และยานพาหนะ 798 คัน
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานสภาวะอากาศทั่วไปว่า ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้ง ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว ส่งผลให้ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส จนถึงวันที่ 29 พ.ย.68 โดยบริเวณจังหวัดเชียงใหม่อากาศหนาวและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15 องศาเซลเซียส สูงสุด 29 องศาเซลเซียส สำหรับยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส