มาแล้ว!"เหมยขาบ"แรกของฤดูหนาวปีนี้บน"ดอยอินทนนท์"อุณหภูมิลดฮวบ ยอดหญ้าเย็นจัด0.7องศา

เชียงใหม่-นทท.เฮสนั่น! ดอยอินทนนท์ เย็นจัด อุณหภูมิลดฮวบเหลือต่ำสุด4องศาเซลเซียส ยอดหญ้า 0.7 องศาเซลเซียส ทำเกิด"เหมยขาบ" แรกของปี
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ช่วงเช้าวันนี้ (24พ.ย.68) ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง หรือ “เหมยขาบ” ขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวของปีนี้ หลังจากที่สภาพอากาศมีความหนาวเย็นต่อเนื่อง โดย “เหมยขาบ” เกิดขึ้นบริเวณลานจอดรถบนยอดดอย หลังอุณหภูมิยอดหญ้าลดต่ำเหลือ 0.7 องศาเซลเซียส จนละอองน้ำค้างกลายเป็นผลึกน้ำแข็งสีขาวเกาะตามปลายหญ้าและใบไม้ เมื่อกระทบแสงอาทิตย์ยามเช้าจึงส่องประกายระยิบระยับ สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เพื่อสัมผัสอากาศหนาวระลอกแรกของปี
ขณะเดียวกันสภาพอากาศโดยรวมของยอดดอยและเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ถือว่าเปิดโล่งเป็นพิเศษ คุณภาพอากาศดีมาก ทัศนวิสัยชัดเจน เหมาะแก่การท่องเที่ยวในช่วงปลายปี โดยอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ ยอดดอยวัดได้ 5 องศาเซลเซียส กิ่วแม่ปาน 4 องศาเซลเซียส และบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 8 องศาเซลเซียส โดยคาดว่าตลอดช่วงสัปดาห์นี้อากาศยังคงลดต่ำต่อเนื่องและมีโอกาสพบเหมยขาบได้อีกบนยอดดอยอินทนนท์