"ดอยอินทนนท์"ต่ำสุด 8 องศาฯรับวันแรกฤดูหนาว-นทท.คึกคักเที่ยววันหยุดสัมผัสอากาศเย็นดื่มดำธรรมชาติ

เชียงใหม่ – “ดอยอินทนนท์” อุณหภูมิลดต่ำสุด 8 องศาเซลเซียส รับวันแรกของการย่างเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ขณะที่นักท่องเที่ยวคึกคักวันหยุด ชื่นชมธรรมชาติ สัมผัสอากาศหนาวเย็นสบาย
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเช้าวันนี้(23ต.ค.68) เป็นไปอย่างคึกคักจากการที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างพากันท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวและชื่นชมธรรมชาติในช่วงวันหยุดเนื่องในวันปิยะมหาราช ประจำปี 2568 รวมทั้งยังเป็นวันแรกของการย่างเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
โดยอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ วัดได้ 8 องศาเซลเซียส ที่บริเวณยอดดอย และที่กิ่วแม่ปาน วัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 11 องศาเซลเซียส ซึ่งนอกจากการได้สัมผัสความเย็นจากลมหนาวแรกของฤดูแล้ว นักท่องเที่ยวยังประทับใจกับการชมแสงแรกของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าท่ามกลางเมฆหมอกและขุนเขา รวมทั้งการชื่นชมความสวยงามของน้ำตกและเส้นทางธรรมชาติ
ขณะที่สถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ วานนี้ (22 ต.ค. 68) มีจำนวนทั้งสิ้น 2,683 คน แบ่งเป็นคนไทย 1,855 คน ชาวต่างชาติ 828 คน และยานพาหนะ 769 คัน ทั้งนี้คาดว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวน่าจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น.