ผอ.สบอ.16 เผย 11 อุทยานฯ เชียงใหม่เก็บรายได้งบปี 68 ทะลุ 183.8 ล้าน-"ดอยอินทนนท์" โกยสูงสุด 131 ล้าน พร้อมสร้างสถิติใหม่

เชียงใหม่ - ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เผยอุทยานแห่งชาติ 11 แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2568 ยอดรวมทั้งสิ้น 183.8 ล้านบาท โดย “ดอยอินทนนท์” โกยสูงสุดเป็นอันดับ 1 ทั้งสิ้นกว่า 131 ล้านบาท พร้อมทำลายสถิติเดิมของปีที่แล้ว ตั้งเป้าแนวโน้มปีหน้าดีขึ้นต่อเนื่อง
นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2568 ที่ผ่านมา ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68 อุทยานแห่งชาติรวมทั้ง 11 แห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถจัดเก็บเงินรายได้จากการเข้าเที่ยวชมของนักท่องเที่ยวได้รวมทั้งสิ้นกว่า 183,821,293.50บาท โดยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์สามารถจัดเก็บรายได้ได้มากที่สุดรวมกว่า 131 ล้านบาท ซึ่งเป็นสถิติใหม่ทำลายสถิติเดิมที่เคยจัดเก็บได้กว่า 125 ล้านบาทเมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมา นอกจากนี้ รายได้ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จัดเก็บได้ยังสูงเป็นอันดับ 2 ในบรรดาอุทยานแห่งชาติทางบกทั่วประเทศไทย เป็นรองเพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เท่านั้นที่จัดเก็บได้มากกว่า 138 ล้านบาท
ขณะที่สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวนั้น ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2568 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68 มีนักท่องเที่ยวเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ 11 แห่ง และพื้นที่เตรียมการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ 4 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 2,570,597 คน โดยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีสถิตินักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จำนวน 866,282 คน รองลงมาได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 432,762 คน และอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 141,366 คน ทั้งนี้ คาดว่าในปีงบประมาณ 2569 สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวและการจัดเก็บรายได้น่าจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม จากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้นตามลำดับ รวมทั้งแนวโน้มและกระแสการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง