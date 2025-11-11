ญี่ปุ่นเตรียมขึ้นค่าวีซ่าปี 2569 นักท่องเที่ยวเตรียมจ่ายเพิ่ม

โตเกียว (11พ.ย.) - รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะขึ้นค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2569 เนื่องจากค่าธรรมเนียมในปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง นี่จะเป็นการขึ้นค่าธรรมเนียมครั้งแรกนับตั้งแต่กระทรวงการต่างประเทศเริ่มรวบรวมข้อมูลในปี 2521 และรัฐบาลวางแผนที่จะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวล้นเกิน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาความแออัดและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ยอดนิยม
ค่าธรรมเนียมในญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ 3,000 เยน (ราว 630 บาท) สำหรับวีซ่าแบบเข้าครั้งเดียว และ 6,000 เยนสำหรับวีซ่าแบบเข้าสองครั้งหรือเข้าหลายครั้ง เมื่อเทียบกับ 185 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับวีซ่าธุรกิจหรือท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา และ 167 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการพำนักระยะสั้นในสหราชอาณาจักร
ในประเทศที่ใช้ยูโรโซน วีซ่าพำนักระยะสั้นมาตรฐานมีค่าใช้จ่าย 104 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับพลเมืองที่ไม่ใช่สหภาพยุโรป
แหล่งข่าวกล่าวว่า มาตรการทางเศรษฐกิจฉบับสมบูรณ์ของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะจัดทำในเดือนนี้จะรวมถึงการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับปีงบประมาณที่เริ่มต้นในเดือนเมษายนปีหน้า
ในปี 2567 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 36.87 ล้านคน