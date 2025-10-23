นทท.ประทับใจขึ้น"ดอยสุเทพ"รับลมหนาววันแรกของฤดูพร้อมชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางเมฆหมอกเหนือเมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่ – นักท่องเที่ยวสุดประทับใจ สัมผัสอากาศเย็นวันแรกของฤดูหนาว บน“ดอยสุเทพ” ท่ามกลางอุณหภูมิต่ำสุด 14 องศาเซลเซียส พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้น ทอแสงทองทาบขอบฟ้า ท่ามกลางเมฆหมอกเหนือตัวเมืองเชียงใหม่
วันนี้(23 ต.ค.68) ประเทศไทย เริ่มย่างเข้าสู่ฤดูหนาวปี 2568 อย่างเป็นทางการแล้วเป็นวันแรกตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อย แต่หลายพื้นที่มีอากาศเย็นลงแล้ว ทั้งพบว่าเช้าวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคักจากการที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันเดินทางท่องเที่ยวบนดอยสุเทพ เพื่อสัมผัสอากาศหนาวและชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ที่ทอแสงทองเหนือขอบฟ้า สะท้อนเมฆหมอก รวมทั้งชมวิวเมืองเชียงใหม่จากมุมสูง ท่ามกลางอุณหภูมิต่ำสุด 14 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการพักค้างแรมท่ามกลางธรรมชาติและอากาศเย็นในช่วงฤดูหนาวนั้น ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้มีการเปิดลานกางเต็นท์ไว้ให้บริการด้วย ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้วันละ 300 คน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งบริการเช่าเต็นท์และพื้นที่พักแรม โดยคิดค่ากางเต็นท์นำมาเองคนละ 30 บาท เช่าเต็นท์หลังละ 225 บาท รถเต็นท์คิด 200 บาท และรถบ้าน 500 บาท รวมถึงบริการอุปกรณ์เสริม เช่น ผ้าห่ม หมอน และแผ่นรองนอน เริ่มต้นชิ้นละ 10–30 บาท