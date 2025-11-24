มาแล้ว "เหมยขาบ" แรกของปี ที่ "ดอยอินทนนท์" เช้านี้สุดหนาว 4 องศาฯ

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ หนาวเย็นจัด อุณหภูมิแตะ 4 องศาฯ พบ "เหมยขาบ" ปกคลุมยอดดอยเป็นครั้งแรกของปีนี้ ต้อนรับฤดูท่องเที่ยวหน้าหนาว
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานสภาพอากาศเช้านี้ที่ "อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์" จ.เชียงใหม่ ว่า "เช้าวันนี้ (24 พ.ย. 68) บรรยากาศบนยอดดอยอินทนนท์ "หลังคาของสยาม" หนาวเย็นจัด อุณหภูมิลดต่ำลงต่อเนื่องจนแตะจุดเยือกแข็ง เป็นสัญญาณบ่งชี้การเริ่มต้นของฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ โดยอุณหภูมิต่ำสุดที่ กิ่วแม่ปาน วัดได้ 4 องศาเซลเซียส ขณะที่ ยอดดอยอินทนนท์ อยู่ที่ 5 องศาเซลเซียส
ไฮไลท์ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว คือการปรากฏตัวของ "เหมยขาบ" หรือน้ำค้างแข็ง ซึ่งปกคลุมพื้นหญ้าบริเวณลานจอดรถยอดดอยอินทนนท์ อย่างหนาแน่นและงดงาม เนื่องจากอุณหภูมิยอดหญ้าลดลงต่ำถึง 0.7 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งทอประกายระยิบระยับ ดึงดูดให้ผู้มาเยือนจำนวนมากบันทึกภาพความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยากนี้
นอกจากนี้ คุณภาพอากาศบนยอดดอยยังคงอยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก" ถือเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมในการพักผ่อนและสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ขอเน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวทุกคนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เพียงพอต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัด และขอความร่วมมือ ขับขี่ด้วยความระมัดระวังตลอดเส้นทาง โดยเฉพาะการใช้เกียร์ต่ำ เนื่องจากถนนอาจเปียกชื้นและลื่นจากน้ำค้างหรือเหมยขาบ เพื่อความปลอดภัยและความสุขในการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่"
