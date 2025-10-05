นทท.เริ่มคึกคักรับลมหนาว"ดอยอินทนนท์"ต่ำสุด10องศาเซลเซียส-"ดอยปุย"คนกางเต็นท์เพียบนอนดูดาวตื่นมาชมทะเลหมอก

เชียงใหม่ – นักท่องเที่ยวเริ่มคึกคักขึ้นดอยชมธรรมชาติรับลมหนาว ชมพระอาทิตย์ขึ้น“ดอยอินทนนท์” ท่ามกลางอุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาเซลเซียส ขณะที่ลานกางเต็นท์ดอยปุย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพฯ คนเพียบนอนค้างแรมดูดาวเดือนแล้วตื่นมาชมทะเลหมอกเหนือเมืองเชียงใหม่
รายงานข่าวแจ้งว่า เช้าวันนี้(5 ต.ค.68) ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพท้องฟ้าเปิดและอากาศค่อนข้างเย็น โดยบรรยากาศการท่องเที่ยวมีความคึกคักพอสมควร จากการที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันเดินทางเข้าท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเพื่อชมความสวยงามตามธรรมชาติและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า รวมทั้งสัมผัสอากาศเย็นสบายในช่วงปลายฤดูฝนที่ใกล้จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดดอยวัดได้ 10 องศาเซลเซียส และที่กิ่วแม่ปานวัดได้ 11 องศาเซลเซียส
ขณะเดียวกันที่ลานกางเต็นท์ดอยปุย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเช่นกัน จากการที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันขึ้นไปกางเต็นท์ค้างแรมสัมผัสลหนาวดูดาวดูเดือนในคืนที่ผ่านมาและตื่นมาสูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และทะเลหมอกที่ทอดยาวปกคลุมเหนือตัวเมืองเชียงใหม่และอำเภอแม่ริม ท่ามกลางอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส
สำหรับ ลานกางเต็นท์ดอยปุยภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยนั้นได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.68 มีการแบ่งโซนในการกางเต็นท์ทั้งหมด 5 โซนสามารถกางเต็นท์ได้ทั้งหมด 100 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งหมด 300 คนต่อวัน และมีร้านอาหาร ร้านค้า และร้านกาแฟสวัสดิการไว้คอยบริการให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
โดยลานกลางเต็นท์ดอยปุยนั้น อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียงประมาณ 30 กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการเที่ยวพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติ แต่มีเวลาจำกัดและไม่ต้องการเดินทางไกล ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โทร. 0-5321-0244 ,ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ลานกางเต็นท์ดอยปุย โทร. 08-6196-4285 และเพจเฟซบุ๊ก “อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย”