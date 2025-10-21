ไทยเข้าสู่ “ฤดูหนาว” อย่างเป็นทางการ 23 ต.ค.นี้ อุณหภูมิเฉลี่ย 21–25 องศา

ไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 ตุลาคม 2568 คาดอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศ 21–25 องศาเซลเซียส สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย โดยช่วงหนาวสุดอยู่ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 – มกราคม 2569 ขณะที่ภาคใต้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน ส่วนกรุงเทพฯ–ปริมณฑล อากาศเย็นสบายแตะ 20 องศา เหมาะกับการท่องเที่ยวและทำกิจกรรมกลางแจ้ง
วันนี้ (21 ต.ค. 68) นางสาวสุชาดา ซาง แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โฆษกกระทรวงDE พร้อมด้วย ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา, นายนัฐวุฒิ แดนดี รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ ร่วมแถลงข่าว ปีนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ 23 ต.ค. 68
กรมอุตุนิยมวิทยา ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว อย่างเป็นทางการแล้ว จากการวิเคราะห์ข้อมูลของอุตุนิยมวิทยา พบว่า สภาพอากาศของประเทศไทยตอนบนช่วงนี้ เข้าเกณฑ์ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ใช้พิจารณาการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาว
1. อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบน อยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป (อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศา) อย่างต่อเนื่อง
2. ลมระดับล่าง (ที่ความสูงประมาณ 100-3500 ม.) เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบน (ที่ความสูงประมาณ 5000 ม. ขึ้นไป) เป็นลมฝ่ายตะวันตก
3. ปริมาณและการกระจายของฝน บริเวณประเทศไทยตอนบน เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยจะมีอากาศเริ่มเย็น ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2568 และเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศจะต่ำลง ในวันที่ 23 ต.ค. นี้ และคาดว่าจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569
สำหรับลักษณะอากาศโดยทั่วไปของฤดูหนาวปีนี้ คาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 21-25 องศาลเซลเซียส สูงกว่าค่าปกติ ประมาณ 1 องศาเซลเซียส และมีโอกาสหนาวเย็นใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ช่วงที่จะมีโอกาสสัมผัสอากาศหนาว อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
โดยเฉพาะบริเวณยอดดอย ยอดภู เทือกเขา ที่จะมีอุณหภูมิ ต่ำกว่า 8 องศาลเซลเซียส และจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ดังกล่าว เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่ หรือ ภูเรือ จ.เลย
เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ จะมีข้อควรระวัง ในส่วนของภาคใต้ จะมีฝนตกชุกต่อเนื่อง ในเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม โดยเฉพาะบริเวณฝั่งตะวันออกของภาคใต้ ประชาชนบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ควรเฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และพายุหมุนเขตร้อน ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงดังกล่าว
สำหรับกทม. และปริมณฑล มีโอกาสสัมผัสอุณหภูมิ ต่ำสุดประมาณ 20 องศา อากาศจะเย็นสบายมากขึ้น เหมาะกับการวางแผนท่องเที่ยว และการใช้ชีวิต ทำกิจกรรมกลางแจ้ง