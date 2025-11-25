นทท.สุดฟินท้าหนาว "ดอยอินทนนท์" ยอดหญ้ายะเยือกเหลือ 0.2 องศา เกิด "เหมยขาบ" ติดกันเป็นวันที่สองของปี

เชียงใหม่ - "ดอยอินทนนท์" ยอดหญ้าเย็นยะเยือก 0.2 องศาเซลเซียส เกิด "เหมยขาบ" ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ขณะที่นักท่องเที่ยวตื่นตาพากันถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก พร้อมชื่นชมธรรมชาติรับลมหนาว
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ช่วงเช้าวันนี้ (25 พ.ย. 68) ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง หรือ “เหมยขาบ” ขึ้น โดยนับเป็นครั้งที่ 2 ตั้งแต่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวของปีนี้ หลังจากที่สภาพอากาศมีความหนาวเย็นต่อเนื่อง โดย “เหมยขาบ” เกิดขึ้นเกาะตามยอดหญ้าบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ (ยอดดอย) ซึ่งอุณหภูมิยอดหญ้าลดต่ำลงเหลือเพียง 0.2 องศาเซลเซียส สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่พบเห็นเป็นอย่างมากและต่างพากันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เช้าวันนี้วัดได้ 5 องศาเซลเซียส ที่บริเวณยอดดอย และที่กิ่วแม่ปาน วัดได้ 7 องศาเซลเซียส ซึ่งในช่วงนี้อุณหภูมิยังคงหนาวเย็นต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะเกิด “เหมยขาบ” ขึ้นอีก
ขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคึกคักพอสมควร แม้ว่าจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์ โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันเข้าท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวและชื่นชมความสวยงามตามธรรมชาติ โดยเฉพาะการชมแสงแรกของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า และทะเลหมอก ท่ามกลางลมหนาวที่พัดโชยไม่ขาดสาย ทั้งนี้ สถิตินักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 68 มีนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น 3,572 คน เป็นคนไทย 1,837 คน ชาวต่างชาติ 1,735 คน และยานพาหนะ 890 คัน