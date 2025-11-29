"ดอยอินทนนท์"เย็นสุดขั้ว! อากาศหนาวจ่อเยือกแข็งเหลือต่ำสุด2องศาฯ พร้อมเกิด"เหมยขาบ"ติดต่อกันเป็นวันที่6

เชียงใหม่- "ดอยอินทนนท์" อากาศหนาวจัดต่อเนื่อง อุณหภูมิลดจ่อจุดเยือกแข็ง เหลือต่ำสุด 2 องศาเซลเซียส พร้อมกับเกิด "เหมยขาบ" ติดต่อกันเป็นวันที่ 6 แล้ว ขณะที่บรรยากาศท่องเที่ยวสุดคึกคัก คนแห่พักผ่อนท้าหนาววันหยุดสุดสัปดาห์
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้ (29 พ.ย. 68) สภาพอากาศที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง พร้อมกับเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง หรือ “เหมยขาบ” ขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 6 โดยอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 2 องศาเซลเซียส ที่กิ่วแม่ปาน ส่วนที่บริเวณยอดดอย อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 7 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้จากอุณหภูมิอากาศที่หนาวเย็นจัดและปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมส่งผลทำให้เกิด “เหมยขาบ” ขึ้นเกาะตามยอดหญ้าจนขาวโพลนเป็นวงกว้างบริเวณยอดดอย ซึ่งอุณหภูมิยอดหญ้าลดต่ำเหลือเพียง 0.1องศาเซลเซียส โดยนักท่องเที่ยวที่พบเห็นปรากฏการณ์นี้ต่างตื่นเต้นและพากันถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก ซึ่ง“เหมยขาบ” ที่เกิดขึ้นในวันนี้นับเป็นครั้งที่ 6 ตั้งแต่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวปีนี้
ขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้น วันนี้พบว่าคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ประชาชนแล้วเที่ยวต่างพากันเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจเพื่อสัมผัสอากาศหนาวของช่วงต้นฤดู และชื่นชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งคาดว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยววันละหลายพันคน ซึ่งทางอุทยานฯ ได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย พร้อมเน้นย้ำการขับขี่อย่างระมัดระวังด้วย
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานสภาวะอากาศทั่วไปของภาคเหนือว่า ยังคงมีอากาศหนาว และอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง ทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวล อากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยตอนบน
โดยบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ มีอากาศหนาว และอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 12 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียส