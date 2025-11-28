"ดอยอินทนนท์"แช่แข็งNon stop ยอดหญ้าติดลบ4.9องศาฯ เกิด "เหมยขาบ"5วันติด

เชียงใหม่- "ดอยอินทนน์" เข้าโหมดแช่แข็ง เกิด"เหมยขาบ" ต่อเนื่องติดกันเป็นวันที่ 5 ยอดหญ้าเย็นจัดติดลบ 4.9 องศาเซลเซียส อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 3 องศาเซลเซียส คาดช่วงหยุดสุดสัปดาห์นี้นักท่องเที่ยวทะลักวันละหลายพันคน
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้ (28 พ.ย. 68) ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง พร้อมกับเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง หรือ “เหมยขาบ” ขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 5 โดยอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 3 องศาเซลเซียส ที่บริเวณยอดดอย ส่วนที่กิ่วแม่ปานอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 4 องศาเซลเซียส
โดยจากอากาศที่หนาวเย็นจัดประกอบกับปัจจัยแวดล้อมเหมาะสมส่งผลทำให้เกิด “เหมยขาบ” ขึ้นเกาะตามยอดหญ้าจนขาวโพลนเป็นวงกว้างบริเวณยอดดอย ซึ่งอุณหภูมิยอดหญ้าลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง วัดได้ -4.9 องศาเซลเซีย ทำให้นักท่องเที่ยวที่พบเห็นต่างตื่นเต้นเป็นอย่างมากและพากันถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก โดย “เหมยขาบ” ที่เกิดขึ้นในวันนี้นับเป็นครั้งที่ 5 ตั้งแต่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวปีนี้
สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้น แม้วันนี้จะเป็นช่วงวันธรรมดา แต่พบว่ายังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันเข้าท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักต่อเนื่อง เพื่อสัมผัสอากาศหนาวของช่วงต้นฤดู และชื่นชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยคาดว่าใน อยู่สุดสัปดาห์นี้ บรรยากาศจะยิ่งคึกคักเต็มไปด้วยประชาชนและนักท่องเที่ยววันละหลายพันคน ซึ่งทางอุทยานฯ ได้เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย พร้อมเน้นย้ำการขับขี่อย่างระมัดระวัง เนื่องจากเป็นเส้นสูงชันและคดเคี้ยว.