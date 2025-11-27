"ดอยอินทนนท์"แช่แข็ง! ยอดหญ้าติดลบ 2.3 องศาฯ พร้อมเกิด"เหมยขาบ"ติดต่อกันเป็นวันที่4-นทท.คึกคักท้าหนาว2องศาฯ

เชียงใหม่ – “ดอยอินทนนท์” หนาวจัด! ยอดหญ้าติดลบ 2.3 องศาเซลเซียส และเกิด “เหมยขาบ” ติดต่อกันเป็นวันที่ 4 แล้ว ขณะที่นักท่องเที่ยวคึกคักไม่ขาดชื่นชมธรรมชาติและวิวสวยงาม พร้อมสายสัมผัสอากาศเย็นที่อุณหภูมิลดลงเหลือต่ำสุด 2 องศาเซลเซียส
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(27 พ.ย.68) ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง พร้อมกับเกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็ง หรือ “เหมยขาบ” ขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 4 โดยอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 2 องศาเซลเซียส ที่บริเวณยอดดอย ส่วนที่กิ่วแม่ปาน วัดอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 8 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้จากอากาศที่หนาวเย็นจัดประกอบกับปัจจัยแวดล้อมเหมาะสมส่งผลทำให้เกิด “เหมยขาบ” ขึ้นที่บริเวณยอดดอย ซึ่งอุณหภูมิยอดหญ้าลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง วัดได้ -2.3 องศาเซลเซียส สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวที่พบเห็นเป็นอย่างมากและต่างพากันถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก โดย “เหมยขาบ” ที่เกิดขึ้นในวันนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ตั้งแต่ที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวปีนี้
สำหรับบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้น แม้วันนี้จะเป็นช่วงวันธรรมดา แต่พบว่ายังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงพากันเข้าท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักต่อเนื่อง เพื่อสัมผัสอากาศหนาวของช่วงต้นฤดู และชื่นชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยสถิตินักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 26 พ.ย.68 มีจำนวนทั้งสิ้น 3,519 คน แบ่งเป็นคนไทย 1,813 คน ชาวต่างชาติ 1,706 คน และยานพาหนะ 1,121 คัน
ด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ว่า สภาวะอากาศทั่วไป ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้ง
ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว โดยบริเวณจังหวัดเชียงใหม่อากาศหนาวและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13 องศาเซลเซียส สูงสุด 29 องศาเซลเซียส สำหรับยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-12 องศาเซลเซียส