สุดฟินทะเลหมอกยามเช้า ที่ "อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง"

อลังการทะเลหมอกยามเช้า สุดฟินกับอากาศเย็นๆ ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ณ "อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง" อีกหนึ่งอุทยานฯ ยอดนิยมของทางภาคเหนือ
“อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง” แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งอุทยานฯ ยอดนิยมของทางภาคเหนือ ซึ่งมีจุดชมวิวให้ชมทะเลหมอกสุดอลังการ โดย อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่าง อ.ปาย แม่ฮ่องสอน-อ.แม่แตง เชียงใหม่ มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน สภาพอากาศโดยทั่วไปเย็นสบายตลอดปี
ภายในมีจุดท่องเที่ยวชวนเช็กอินมากมาย ซึ่งที่เป็นไฮไลต์ของที่นี่ก็คือ "จุดชมวิวดอยกิ่วลม" ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงและสวยงามมากที่สุดในห้วยน้ำดังเลยก็ว่าได้ จุดชมวิวนี้ตั้งอยู่บนความสูง 1,615 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาคอยชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ไพศาลในช่วงฤดูหนาว โดยในยามท้องฟ้าเปิดและแจ่มใสจะมีทัศนียภาพที่สวยงามและยังสามารถมองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนของยอดดอยเชียงดาวได้อีกด้วย
บริเวณนี้ยังมีสนามหน้า สวนหย่อม ที่ทางอุทยานฯตกแต่งอย่างสวยงามตามสภาพภูมิประเทศ รวมถึงบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของ "พระตำหนักเอื้องเงิน" อาคารทรงชาเลย์ ที่กรมป่าไม้สร้างถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระนราธิวาสราชนครินทร์ บดินทรเชษฐภคินี
และบริเวณจุดชมวิวดอยกิ่วลม ยังเป็นจุดชม "ดอกนางพญาเสือโคร่ง” อีกด้วยเช่นกัน ปกติแล้วดอกนางพญาเสือโคร่งจะเริ่มเบ่งบานอวดโฉมในช่วงปลายเดือน ธ.ค. ไปจนถึงช่วง ก.พ. แล้วแต่สภาพอากาศ
