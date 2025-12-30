โค้งสุดท้าย! “นางพญาเสือโคร่ง” ภูลมโล รีบมาก่อนเริ่มโรยใน 1 สัปดาห์

อช. ภูหินร่องกล้า เผยภาพล่าสุดของดอกนางพญาเสือโคร่งที่ภูลมโล ที่ตอนนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของฤดูกาลแล้ว คาดเริ่มโรยภายใน 1 สัปดาห์
เฟซบุ๊กเพจ "อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - Phu Hin Rong Kla National Park" โพสต์ภาพของต้นนางพญาเสือโคร่ง พร้อมข้อความอัพเดตล่าสุดว่า
‼️️Update!‼️ 🌸🌸🌸สถานการณ์ดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่ “ภูลมโล” ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2568 กำลังบานสวยงามในโค้งสุดท้าย บางต้นยังสวยงาม และบางต้นเริ่มมีใบแซมบ้างแล้ว ถือเป็นช่วงสวยงามช่วงท้ายของฤดูกาล นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจจะมาชมซากุระเมืองไทย ที่ ภูลมโล ควรรีบมาก่อนร่วงโรย ที่ยังพอมีเวลาเหลืออีกราวไม่เกิน 1 สัปดาห์…👉ขอให้ติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเพจของทางอุทยานฯในระยะต่อไป นะครับ....🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
📷 ภาพถ่าย วันที่ 29 ธันวาคม 2568
👉สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว👉 และจองที่พักอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า... 📞 096-020 0992 , 081-596 5977
👉 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เปิดบริการให้ท่องเที่ยว และพักค้างแรมทุกวันนะ📍📍
ภูลมโล ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า บนรอยต่อของสามจังหวัดคือ เลย เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก
ชื่อของภูลมโลมีที่มา 2 ทางด้วยกัน คือ ทางชาวบ้านกกสะทอน(ทางฝั่งเลย) ให้ข้อมูลว่า ภูลมโล เป็นภาษาถิ่น หมายถึงภู(ยอดเขา)ที่มีลมพัดผ่านเยอะ พัดผ่านมาก โดยคำว่า “โล” ในภาษาถิ่น หมายถึง มาก หรือ เยอะ ซึ่งหากจะพูดรวมๆให้ฟังเข้าใจง่ายก็คือ “ภูลมโล เป็นภูที่มีลมแรงพัดผ่านอยู่ตลอด”(ทั้งปี)
ปัจจุบันภูลมโลถือเป็นแหล่งปลูกนางพญาเสือโคร่งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย โดยมีเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ มีต้นนางพญาเสือโคร่งมากมายนับหลายหมื่นต้น ย้อมหุบเขาแห่งนี้ให้กลายเป็นสีชมพู จนได้รับฉายาว่า“ภูลมโล หุบเขาสีชมพู”
สำหรับนางพญาเสือโคร่งเป็นต้นไม้ในวงศ์เดียวกับต้นซากุระของประเทศญี่ปุ่น ยามเมื่อมันออกดอกจะดูคล้ายดอกซากุระของญี่ปุ่น หลาย ๆ คน จึงนิยมเรียกดอกนางพญาเสือโคร่งว่า “ซากุระเมืองไทย” ขณะที่ชื่อภาษาถิ่นนั้นจะเรียกกันว่า “ซากุระดอย”
บนภูลมโลมีจุดชมซากุระเมืองไทยเบ่งบาน อยู่ 3 แปลงหลัก ๆ ได้แก่
จุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่ภูลมโลนั้น มีอยู่ 3 แปลงหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่
-“แปลงภูลมโล” แปลงนี้มีไฮไลท์สำคัญอยู่บริเวณ “คอกวัว” เพราะมีคอกวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้อยู่ในบริเวณนี้ ที่แปลงภูลมโลเราสามารถมองเห็นดอกนางพญาเสือโคร่งได้อย่างงดงามทั่วเนินเขา
-“แปลงก้อนหินใหญ่” ที่มีทุ่งดอกนางพญาเสือโคร่งให้ชมกันควบคู่ไปกับก้อนหินใหญ่ 2 จุดเป็นพร็อพถ่ายรูปที่มีคนแวะเวียนไปโพสต์ท่าถ่ายรูปคู่กันระหว่างก้อนหินกับฉากสีชมพูของทุ่งดอกนางพญาเสือโคร่งกันไม่ได้ขาด
-“แปลงภูขี้เถ้า” ซึ่งส่วนใหญ่แล้วดอกนางพญาเสือโคร่งที่แปลงที่ภูขี้เถ้าจะบานทีหลังสุด
ปกติทุก ๆ ปีในช่วงกลางฤดูหนาวราวเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ต้นนางพญาเสือโคร่งทั่วเมืองไทยจะพร้อมใจกันออกดอกเบ่งบานชมพูสะพรั่งไล่เลี่ยกันไป แต่ก็มีบางปีที่บานก่อนหรือหลัง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศปีนั้น ๆ
ในส่วนดอกนางพญาเสือโคร่งที่ภูลมโล ตามปกติจะบานไล่เรียงแปลงไป แต่บางปีก็ต่างพากันออกดอกบานพร้อมกันทั้ง 3 แปลง ย้อมทั้งหุบเขาเป็นสีชมพูกว้างใหญ่ดูสวยงามยิ่งนัก
นอกจากจะเป็นแหล่งชมนางพญาเสือโคร่งที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้น ๆ ของเมืองไทยแล้ว พื้นที่ภูลมโลยังมีจุดชมวิวเลาะเลียบผาที่น่าสนใจในหลายจุดด้วยกัน นำโดย “ผาดรรชนี” ที่เป็นยอดสูงสุดของภูลมโล ตั้งอยู่บนความสูง 1,664 เมตร จากระดับน้ำทะเล ระยะทางเดิน 650 เมตร ด้านบนจะมีชะง่อนหินเป็นจุดถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามอีกด้วย
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline