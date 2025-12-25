"นางพญาเสือโคร่ง"โชว์ดอกสีชมพูงามทั่วเรือนประทับแรม"ดอยผาตั้ง" อุทยานฯ ดอยอินทนนท์

เชียงใหม่ – “นางพญาเสือโคร่ง” ผลิดอกสีชมพูบานทั่วเรือนประทับแรมดอยผาตั้ง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พบอวดโฉมเร็วกว่าทุกปี และคาดว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางเดือนมกราคม
วันนี้(25 ธ.ค.68) รายงานข่าวแจ้งว่า ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย ที่เรือนประทับแรมดอยผาตั้ง ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กำลังผลิบานสีชมพูเต็มพื้นที่แบบฟูลบลูม นับเป็นการบานที่มาเร็วกว่าทุกปี ท่ามกลางอากาศหนาวบนดอยสูง จุดชมดอกไม้แห่งนี้อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ประมาณ 7 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางแคบและชันเล็กน้อยแต่รถทุกชนิดสามารถขึ้นไปได้ โดยจุดเด่นของการชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่จุดนี้คือสามารถมองเห็นแนวต้นพญาเสือโคร่งสีชมพูได้ทันทีเมื่อจอดรถ มีสนามหญ้าให้นั่งพักผ่อนใต้ต้นพญาเสือโคร่งและเดินถ่ายภาพได้อย่างใกล้ชิด บรรยากาศค่อนข้างสงบและนักท่องเที่ยวไม่หนาแน่น
สำหรับเรือนประทับแรมดอยผาตั้ง เป็นเรือนรับรองพิเศษของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในอดีตพื้นที่เคยเป็นป่าเสื่อมโทรม ก่อนได้รับการฟื้นฟูจนกลายเป็นผืนป่าอุดมสมบูรณ์และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในฤดูหนาว นอกจากนี้ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ยังมีจุดชมดอกพญาเสือโคร่งอีกหลายแห่ง อาทิ โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ขุนวาง บ้านขุนกลาง ขณะนี้บานแล้วร้อยละ 80 - 90 โดยหลังจากนี้ไปถึงกลางเดือนมกราคม จะเป็นช่วงที่ดอกพญาเสือโคร่งสวยที่สุด หลังจากนั้นจะค่อยๆ ร่วงโรยไป และรอชมความงดงามอีกครั้งในช่วงฤดูหนาวปีหน้า