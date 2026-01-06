“สวนหมื่นบุปผา” เบตง งดงามหลากสีสัน สวนดอกไม้เมืองหนาวหนึ่งเดียวในภาคใต้

ททท.ชวนเที่ยว “สวนหมื่นบุปผา” อ.เบตง จ.ยะลา สวนดอกไม้เมืองหนาวหนึ่งเดียวในภาคใต้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ตามโครงการพระราชดำริอันงดงามหลากสีสันไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ พร้อมทั้งมีที่พักท่ามกลางธรรมชาติให้บริการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ภูมิภาคภาคใต้ และททท.สำนักงานนราธิวาส (รับผิดชอบพื้นที่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ชวนเที่ยวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดินแดนใต้สุดสยาม พร้อมแนะนำหนึ่งในไฮไลต์ไม่ควรพลาด คือ “สวนหมื่นบุปผา” สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ ที่ให้บรรยากาศดูคล้ายกับสวนดอกไม้บนที่สูงตามภาคเหนือของไทยไม่น้อยเลย
สวนหมื่นบุปผา ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2 หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นสวนดอกไม้ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนดอกไม้แห่งนี้ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี มีระบบน้ำที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด
สวนหมื่นบุปผา นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคู่อำเภอเบตงแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและพฤกษศาสตร์ มีดอกไม้กว่า140 ชนิด จำนวนกว่า 40,000 ต้น รวมถึงมีการปลูกผัก ปลูกไม้ผล การเลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงปลาควบคู่กันไป
ทั้งยังมีการเพิ่มดรายไอซ์เพื่อสร้างละอองน้ำ เพิ่มบรรยากาศให้ดูคล้ายสายหมอก และสร้างความเย็นสบายทั่วบริเวณ
นอกจากนี้สวนหมื่นบุปผา ยังมีบริการรถรางพานักท่องเที่ยวชมสวนอย่างทั่วถึง ขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงนี้ที่เป็นช่วงไฮซีซั่นนั้นคึกคักเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซีย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชมความสวยงามและพักผ่อนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
นายโตหอง แซ่หลี่ (อาจิ้น) ผู้จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกเมืองหนาวบ้านปิยะมิตร 2 กล่าวว่า สวนหมื่นบุปผาไม่เพียงเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังเป็นแหล่งสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน โดยชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดูแลสวน ปลูกไม้ดอกเมืองหนาว และให้บริการนักท่องเที่ยว ภายในสวนยังมีที่พักรูปแบบ Low Carbon Betong Net Zero สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืนและสัมผัสหมอกยามเช้า ท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง รวมถึงที่พักอาคาร ร้านอาหารพื้นถิ่น ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร้านนวดเพื่อสุขภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
นายโตหองให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สวนหมื่นบุปผา ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการเรียนรู้ ที่ผสานความสวยงาม ความยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้อย่างลงตัว ตนจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางมาสัมผัสอากาศเย็นสบาย ชมดอกไม้เมืองหนาว และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในอำเภอเบตง ดินแดนใต้สุดในสยาม เมืองงามชายแดนแห่งนี้