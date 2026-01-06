“ศุภมาส” โวภท.ปักธงกทม.ผลงานรบ.-ไลฟ์สไตล์นายกฯ "ขิง" ลั่นความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

แกนนำภท. มั่นใจ ภท.ปักธงกทม.ได้ ชูผลงานรัฐบาล - ไลฟ์สไตล์ “อนุทิน” ครองใจคน ด้าน “เอกนัฏ” ลั่นความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
วันที่ (6 มกราคม 2569) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี แกนนำพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมของพรรคภูมิใจไทย เรื่องการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งว่า นโยบายของพรรคต่างๆ ทุกนโยบายเราทำจริงจัง มั่นใจครั้งนี้จะสามารถปักธงกทม.ได้ ส่วนจะเป็นเขตไหนนั้น ยืนยันว่าในการเลือกตั้งเราทำให้ดีที่สุด ให้พี่น้องประชาชนเป็นคนให้โอกาสเรา เพราะเมื่อเทียบกับตอนปี 66 เป็นคนละเรื่องกันเลย อย่างไรก็ตาม ให้รอดูว่าจะมีไม้เด็ดอะไรในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียง ทั้งนี้ เชื่อว่าถ้าเราขยัน ในที่สุดเราก็จะชนะ
นางสาวศุภมาส กล่าวต่อว่า นอกจากเรื่องผลงานของรัฐบาล ก็ยังเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ของตัวท่านนายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล ที่ประชาชนชอบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบินส่งมอบหัวใจ หรือท่านนายกฯ ติดดิน สิ่งเหล่านี้คือความเป็นตัวตนของท่านนายกฯ ที่สามารถครองใจประชาชนได้ ส่วนเรื่องการจัดเวทีปราศรัยใหญ่ ในพรรคอยู่ระหว่างหารือว่าจะเป็นรูปแบบไหน จัดในอินดอร์หรือเอ้าท์ดอร์ โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ นี้
ด้านนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะแม่ทัพ กทม.พรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น จากที่ลงหาเสียงในพื้นที่ทั้งเรื่องโครงการคนละครึ่งพลัส และผลงานช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะปัญหาชายแดนและความมั่นคง คนกรุงเทพฯ ให้ความสนใจมาก ซึ่งสิ่งแรกที่คนอยากให้เข้ามาทำทันทีคือเรื่องการสร้างรั้ว ที่เป็นอธิปไตยของไทย