ภท.ถกแกนนำกลุ่มประเมินพื้นที่ "ไชยชนก" เผยกระแสพรรคบวกนิมิตหมายดี หวังปาร์ตี้ลิสต์ทะลุ 20

ภท.ประชุมแกนนำกลุ่มประเมินพื้นที่ "ไชยชนก" เผยกระแสพรรคบวก ชี้นิมิตหมายดี หวังบัญชีรายชื่อทะลุเกิน 20 จากผลงานที่ทำไว้
วันนี้ (6ม.ค.) เมื่อเวลา14.00น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯและรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หารือร่วมกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยในกลุ่มต่างๆ เพื่อประเมินกระแสนิยมในพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทย รวมถึงพรรคคู่แข่งในแต่ละพื้นที่ โดยมีแกนนำกลุ่มเข้าร่วมหารืออย่างพร้อมเพียง อาทิ นายวราวุธ ศิลปอาชา นายนิพัฒน์ รัชกิจประการ นายนิพนธ์ บุญญามณี
ทั้งนี้เวลา 15.07 นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมว่า ในที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์การเลือกตั้งในแต่ละพื้นที่โดยครั้งนี้ถือว่าดีที่สุดตั้งแต่ได้ประเมินมา แต่จะดีเท่าไหร่รอดูประชาชนเพราะเราประเมินเองยังไม่ดีเท่าเสียงของประชาชน
เมื่อถามว่าในที่ประชุมได้นำโพลมาเปิดดูกันหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ประเมินจากการลงพื้นที่ว่ามีเสียงสะท้อนอย่างไร ที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีกระแสมีแต่กระแสติดลบ แต่รอบนี้เป็นกระแสบวกถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของพรรคภูมิใจไทยเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
เมื่อถามว่ากระแสที่บอกว่าเคยติดลบแต่กลับมาดีได้ประเมินจำนวนสส.บัญชีรายชื่อหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ก่อนหน้านี้สส.บัญชีรายชื่อครั้งที่ผ่านมาได้ 3 คน ครั้งนี้หวังว่าจะเกิน 15 เกิน 20 แต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับประชาชน รอบนี้ไม่ใช่เรื่องการหาเสียงโดยนโยบายวาทกรรมแต่เป็นเรื่องของผลงานที่เราทำไว้