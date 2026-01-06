อย. จับมือ LINE สร้างเกราะป้องกันภัยสุขภาพออนไลน์ ปราบสินค้าเถื่อน พร้อมขยายตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนสู่สากล

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัทไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อยกระดับการป้องกันและจัดการการลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้เข้าถึงตลาดดิจิทัลได้ง่ายขึ้น โดยมี เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และนายรัฐธีร์ ฉัตรดำรงค์ศักดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัทไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยภายหลังการลงนามว่า บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบป้องกันและจัดการการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ปลอดภัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย อย. และ LINE จะร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. ผ่านระบบ API เพื่อให้ LINE พัฒนาระบบการคัดกรองและระงับการขายสินค้าผิดกฎหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความร่วมมือดังกล่าวยังครอบคลุมการจัดส่งรายการสินค้าและข้อความโฆษณาที่
ผิดกฎหมาย (Blacklist) เพื่อให้ระบบของ LINE สามารถตรวจจับ ปิดกั้น และลดการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายได้อย่างแม่นยำ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ อย. และ LINE ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน โดย LINE จะจัดทำหมวดหมู่และช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้น พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและอบรมการใช้งานเครื่องมือของ LINE เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดที่กว้างขึ้น ภายใต้แนวคิด "From Local to Global"
เลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ สะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชนในการปรับตัวให้เท่าทันเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมุ่งสร้างระบบคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและสามารถซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพบนแพลตฟอร์ม LINE ได้อย่างมั่นใจ สำหรับผู้ประกอบการจะมีช่องทางการจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและเข้าถึงได้ง่าย สร้างโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนต่อไป