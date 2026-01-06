เริ่มต้นปีใหม่อย่างมีคุณภาพ กับเทศกาล “กรุงเทพดีต่อใจ” Bangkok Bestival 2026

ชวนทุกคนมาใช้เวลาดูแลร่างกาย ผ่อนคลายจิตใจให้สมดุลไปกับกิจกรรมดูแลและฟื้นฟูสุขภาพที่หลากหลาย และเต็มไปด้วยพลังบวกกลาง 4 สวนใจกลางเมือง ได้แก่ สวนเบญจกิติ สวนลุมพินี อุทยานเบญจสิริ และสวนปทุมวนานุรักษ์ ในงาน เทศกาล “กรุงเทพดีต่อใจ” Bangkok Bestival 2026
พบกับกิจกรรมไฮไลต์ ดังนี้
• · Yoga in the Park & Sound Bath ยืดเหยียด ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ และตั้งหลักใจด้วยคลาสโยคะกลางสวนป่าเบญจกิติ อบอวลด้วยอากาศดี ๆ และความเงียบสงบที่หาได้ยากในเมืองใหญ่ หลังจบคลาสโยคะ คุณจะได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนลึกด้วย นอนอาบเสียง (Sound Bath) คลื่นเสียงบำบัดจากเครื่องดนตรีเฉพาะทางที่ช่วยผ่อนคลายลึก และปรับสมดุลระบบประสาทอย่างอ่อนโยน กิจกรรมนี้เหมาะอย่างยิ่งกับคนทำงานที่อยากลดความเครียด และเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพลังดี ๆ จากภายใน วันที่ 9-10 มกราคม 2569 เวลา 08.00-09.30 น. และ เวลา 16.00-17.30 น.
• · ชี่กงในสวน โดย A ROOT by THAI GROUP ฝึกหายใจ เคลื่อนไหว ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงพลังกับธรรมชาติ วันที่ 10-11 มกราคม 2569 เวลา 07.00-08.00 น.
• · Workshop “CPR 101: ช่วยชีวิตเบื้องต้น และการใช้เครื่อง AED” โดย มูลนิธิโรคหัวใจแห่ง ประเทศไทยฯ เรียนรู้ทักษะปฐมพยาบาลที่ทุกคนควรรู้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ณ สวนเบญจกิติ
• · FIRST JOY RUN วิ่งรับสุขแรกของปี โดย กรุงเทพดีต่อใจ ร่วมกับ 100PLUS PRO มาร่วมสร้างความสุขในการวิ่ง เติมพลังปีใหม่และได้สุขภาพดีไปพร้อมกัน วันที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 06.30 น. ณ สวนเบญจกิติ เข้าร่วมได้ฟรี ตลอดงาน!
“กรุงเทพดีต่อใจ Bangkok Bestival 2026”
จัดขึ้นในพื้นที่สวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อให้ทุกคนได้ดูแลตัวเองในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและปลอดภัย
แล้วพบกันในเทศกาล “กรุงเทพดีต่อใจ” Bangkok Bestival 2026 ระหว่าง วันที่ 9-11 มกราคม 2569 ณ สวนลุมพินี สวนเบญจกิติ อุทยานเบญจสิริ และสวนปทุมวนานุรักษ์ เข้างานฟรี ไม่มีค่าใชจ่าย ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ FB:กรุงเทพดีต่อใจ
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline