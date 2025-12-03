xs
xsm
sm
md
lg

SECOM ย้ำผู้นำโซลูชั่นด้านความปลอดภัย นำร่องจัดอบรม CPR และ AED กู้ชีพในสถานศึกษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ไทยซีคอม” หรือ SECOM ผู้นำระบบรักษาความปลอดภัย จากญี่ปุ่น จัดอบรม ภายใต้โครงการ "อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)" ที่โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม

นายเอกรัฐ วิภาณุรัตน์ กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด
นายเอกรัฐ วิภาณุรัตน์ กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด เปิดเผยว่า ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นความปลอดภัยครบวงจร เราเชื่อว่า ความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบต้องครอบคลุมทั้งทรัพย์สินและ ชีวิตมนุษย์ การมอบ “โซลูชั่นฉุกเฉิน” อย่างเครื่อง AED และทักษะกู้ชีพให้แก่นักเรียนและคณะครูอาจารย์ จึงเป็นการส่งมอบคุณค่าแห่งชีวิต ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงที่ยั่งยืนที่สุด”

โครงการนี้มุ่งหวังที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านการช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยการทำ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ซึ่งเป็นอุปกรณ์กู้ชีพสำคัญสำหรับผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานการณ์ไม่คาดฝัน และจากข้อมูลสถิติพบว่า ในภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน หากผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือด้วย CPR และ AED ภายใน 3-5 นาทีแรก โอกาสรอดชีวิตจะเพิ่มสูงถึง 50-70% ตัวเลขนี้ตอกย้ำความสำคัญของการมีทั้งเครื่องมือและบุคลากรที่ได้รับการอบรมในโรงเรียน เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริงเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

SECOM ในฐานะผู้นำโซลูชั่นความปลอดภัยครบวงจร มั่นใจโครงการนี้จะสร้างบุคลากรให้มีทักษะการกู้ชีพ ด้วยการดำเนินการอบรมภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก SECOM ซึ่งไม่เพียงแต่เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยเท่านั้น แต่ยังมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้วยหลักสูตรจึงถูกออกแบบมาให้เน้นหนักที่การฝึกปฏิบัติจริง (Hands-on Practice) เพื่อสร้างทักษะที่แม่นยำและนำไปใช้ได้จริงในนาทีวิกฤต






พร้อมกันนี้ เราได้นำเครื่อง AED โซลูชั่นความปลอดภัยฉุกเฉินที่มีมาตรฐานสูงและความน่าเชื่อถือระดับโลก มาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝน โดยเครื่องนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและรวดเร็ว แม้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถใช้ได้ด้วยระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยที่ชัดเจน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ให้ความสนใจและร่วมปฎิบัติจริงจากเหตุการสมมุติเพื่อให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ไม่คาดคิดมากขึ้น

จากความสำเร็จของการจัดโครงการในครั้งนี้ ทาง SECOM พร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือและการส่งมอบโซลูชั่นกู้ชีพฉุกเฉินนี้ไปสู่องค์กร และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างต่อเนื่องในอนาคต สะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการชูบทบาทภาคเอกชนเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยของประเทศในทุกมิติ ด้วยศักยภาพ ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญของ SECOM เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง พร้อมสร้างความอุ่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยทุกคน

SECOM ย้ำผู้นำโซลูชั่นด้านความปลอดภัย นำร่องจัดอบรม CPR และ AED กู้ชีพในสถานศึกษา
นายเอกรัฐ วิภาณุรัตน์ กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม จำกัด
SECOM ย้ำผู้นำโซลูชั่นด้านความปลอดภัย นำร่องจัดอบรม CPR และ AED กู้ชีพในสถานศึกษา
SECOM ย้ำผู้นำโซลูชั่นด้านความปลอดภัย นำร่องจัดอบรม CPR และ AED กู้ชีพในสถานศึกษา
SECOM ย้ำผู้นำโซลูชั่นด้านความปลอดภัย นำร่องจัดอบรม CPR และ AED กู้ชีพในสถานศึกษา
กำลังโหลดความคิดเห็น