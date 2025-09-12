“แพนิกชุดชั้นใน” มีจริงหรือ? ผู้ใช้เฟซบุ๊กแชร์ประสบการณ์เดินทางไปเกาหลีขณะมีอาการป่วย

สาวแชร์ประสบการณ์ป่วยขณะเดินทางเกาหลี ด้วยอาการแพนิกชุดชั้นในตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน ทำให้พ่อแม่ต้องช่วยจัดกระเป๋าและเธอสลบบนรถจนถึงสนามบิน ต้องใช้วีลแชร์ และตรวจสุขภาพก่อนขึ้นเครื่อง แต่อาการก็ยังกลับมา ด้านชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น ตั้งคำถามว่า ’โรคแพนิกชุดชั้นใน‘ มีจริงหรือไม่ และแชร์ประสบการณ์คล้ายกัน
วันนี้ (12 ก.ย.) ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์รีวิวอาการป่วยระบุว่า การมาเกาหลีรอบนี้ไม่ต่างจากรอบก่อน ๆ โดยโดนอาการแพนิกเล่นงานตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน ต้องให้พ่อแม่จัดกระเป๋าแทน และนอนสลบบนรถจนถึงสนามบิน พ่อต้องรีบหาวีลแชร์ให้ แถมยังต้องตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสนามบินเพื่อเอาใบรับรองแพทย์ เสียเงินไปอีก แม้จะอ่อนล้าและอาการยังตามมาบนเครื่องบิน แต่ผู้โพสต์ก็ได้บ๊ายบายครอบครัวกับสองหนุ่มก่อนขึ้นเครื่องอย่างอบอุ่น และสุดท้ายต้องนั่งวีลแชร์รอหน้าเครื่องอีกครั้ง
ทั้งนี้ โพสต์นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากชาวเน็ต หลายคนตั้งคำถามเรื่องการวินิจฉัยอาการแพนิกชุดชั้นใน ว่าเกิดจากการสังเกตตัวเองหรือแพทย์เป็นผู้วินิจฉัย รวมถึงมีหลายรายเข้ามาแชร์ประสบการณ์คล้ายกันด้วย
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญเผย โรคแพนิก (Panic Disorder) เป็นความผิดปกติทางจิตใจที่ทำให้เกิด อาการตื่นตระหนกอย่างรุนแรงทันทีและไม่คาดคิด ผู้ป่วยอาจใจสั่น เหงื่อออก หายใจไม่ออก เวียนศีรษะ หรือกลัวว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้ สาเหตุเกิดจากความเครียดสะสม พันธุกรรม หรือสมดุลสารเคมีในสมองผิดปกติ การรักษามีทั้ง ยา เพื่อบรรเทาอาการ และ จิตบำบัด ช่วยผู้ป่วยรับมือความวิตกกังวล พร้อมคำแนะนำให้ปรับวิถีชีวิต เช่น ออกกำลังกาย ฝึกหายใจลึก และพักผ่อนเพียงพอ