ผ่อนคลายด้วยศาสตร์แห่งการบำบัด ณ สินธร เวลเนส บาย รีเซ็นต์

โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ขอเชิญคุณมาเปิดประสบการณ์การบำบัดกับ มิสราเจชวารี อาโมล เนรูร์การ์ (Ms. Rajeshwari Amol Nerurkar) หรือ มิสราจูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดและการรักษาโดยใช้ศาสตร์เรกิระดับมาสเตอร์ (Reiki Master) มีประสบการณ์ด้านการบำบัดแบบองค์รวม ทั้ง Chakra Healing, Reiki และ Sound Bath Meditation โดยมุ่งเน้นการผสมผสานการดูแลด้านโครงสร้างร่างกายเข้ากับเทคนิคพลังงานบำบัด เพื่อการฟื้นฟูร่างกายและปรับสมดุลอารมณ์ พร้อมให้บริการแก่แขกผู้มาเยือนตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2568 ณ สินธร เวลเนส บาย รีเซนส์ ชั้น 9 โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในศาสตร์กายภาพบำบัด มิสราจูล ผสานมีความโดดเด่นด้วยแนวทางการบำบัดที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์การดูแลร่างกายและพลังงานบำบัดให้เข้ากันได้อย่างกลมกลืน ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดทางกาย พร้อมปลดปล่อยความตึงเครียดทางอารมณ์ ด้วยศาสตร์การบำบัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การบำบัดแบบจักระ (Chakra Healing and Balancing) เพื่อผ่อนคลายและปรับสมดุลจุดพลังงานหลักของร่างกาย การบำบัดด้วยพลังงานแบบเรกิ (Reiki Healing) เพื่อปรับสมดุลจิตใจและเพิ่มกระบวนการฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้น รวมถึงการบำบัดแบบนวดสไตล์เอเชีย (Asian Bodywork Therapy) ซึ่งเป็นการนวดแบบกดจุด (Deep Tissue Massage) เพื่อช่วยฟื้นฟูและผ่อนคลายกล้ามเนื้อและระบบต่างๆ ในร่างกาย นอกจากนี้ยังมีการนวดบำบัดจุดมาร์มา (Marma Point Massage) เพื่อปรับสมดุลจุดพลังงานที่สำคัญทั่วร่างกาย และการบำบัดด้วยเสียงจากขันธิเบต (Sound Bath Meditation) ที่ช่วยผ่อนคลายด้านอารมณ์และจิตใจ การบำบัดต่างๆ ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับเฉพาะบุคคล เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่ภาวะเจ็บเรื้อรัง ความไม่สมดุลของพลังงาน ความเครียดทางอารมณ์ ไปจนถึงความต้องการด้านความสงบทางจิตใจ มิสราจูลจะออกแบบการบำบัดทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้แขกทุกท่านได้พบประสบการณ์ในหลากหลายรูปแบบทั้งผ่านการสัมผัส เสียง พลังงาน รวมถึงความเอาใจใส่ในการบำบัด
ด้วยปรัชญาการบำบัดที่โดดเด่นและมุ่งมั่นในความใส่ใจเฉพาะบุคคล มิสราจูลจะเริ่มต้นทุกการบำบัดด้วยการให้คำปรึกษาอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของร่างกาย ภาวะพลังงาน และเป้าหมายด้านสุขภาพของแขกแต่ละท่าน ท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบของ สินธร เวลเนส บาย รีเซนส์ ที่ซึ่งศาสตร์การบำบัดร่วมสมัยหลอมรวมกับภูมิปัญญาการรักษาแบบโบราณได้อย่างลงตัว
ร่วมเปิดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในการผ่อนคลายและฟื้นฟูร่างกาย ผ่านการบำบัดด้วยเสียงโดยมิสราจูล เนรูร์การ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดได้ที่ สินธร เวลเนส บาย รีเซ็นต์ (Sindhorn Wellness by Resense) ชั้น 9 โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ
