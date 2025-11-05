เปิดประตูแห่งความหวัง! ฟื้นพลังชีวิตให้ “ผู้ป่วยมะเร็ง” แพทย์แผนจีน ผสานศาสตร์ตะวันตก

เปิดมุมมองใหม่แห่งการรักษา เมื่อ “สมุนไพรจีน” และ “การฝังเข็ม” กลายเป็นอีกหนึ่งพลังแห่งความหวังในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง ช่วยเสริมพลังชีวิต ฟื้นฟูร่างกาย และเยียวยาจิตใจให้ผู้ป่วยกลับมามีกำลังใจใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลอีกครั้ง
ในงานเสวนา “กินเป็นอยู่ดี สู้ภัยมะเร็ง” จัดโดย ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง
แพทย์จีนธนกร ชาญนุวงศ์ อาจารย์แพทย์แผนจีนประจำ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ เล่อคังคลินิก ได้แบ่งปันแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน โดยเน้น “การบูรณาการ” ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ลดผลข้างเคียง และเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วย
อาจารย์ธนกร อธิบายว่า ตามแนวคิดของแพทย์แผนจีน โรคมะเร็งเกิดจากความไม่สมดุล 3 ประการ ได้แก่
1. ภาวะพร่อง ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันลดลง
2. ภาวะเลือดลมติดขัด ทำให้อวัยวะทำงานผิดปกติ
3. ภาวะพิษสะสม ทั้งจากเซลล์มะเร็งและผลข้างเคียงจากการรักษา
เมื่อทั้งสามปัจจัยสะสมร่วมกัน จึงก่อให้เกิดและเร่งการลุกลามของมะเร็ง
แนวทางของแพทย์แผนจีนจึงมุ่งเน้นการ “ปรับสมดุลร่างกาย” ให้กลับมาแข็งแรง ด้วยการใช้สมุนไพรจีนและการฝังเข็ม เพื่อบำรุงพลังชีวิต (ชี่) ฟื้นฟูภูมิคุ้มกัน และลดอาการไม่พึงประสงค์จากการรักษา
แพทย์แผนจีนมีจุดเด่นในการปรับสมดุลร่างกายให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น สมุนไพรจีนหลายชนิดได้รับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ง เสริมภูมิคุ้มกัน และช่วยบำรุงร่างกาย ลดผลข้างเคียง เช่น อาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้ หรือเบื่ออาหาร
ขณะเดียวกัน การฝังเข็ม ก็ได้รับการรับรองจาก องค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าช่วยบรรเทาอาการปวดเรื้อรัง มือเท้าชา นอนไม่หลับ ภาวะเครียด และความวิตกกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจัยสมัยใหม่ทั้งในเอเชียและตะวันตกยังชี้ให้เห็นว่า การใช้สมุนไพรจีนและการฝังเข็มร่วมกับการรักษาหลัก สามารถช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้น และสุขภาพจิตแข็งแรงขึ้น ซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญในการลดความเสี่ยงของการกลับมาเป็นซ้ำของมะเร็ง
ผู้ป่วยสามารถให้แพทย์แผนจีนเข้ามามีบทบาทในการดูแลได้ทุกระยะของการรักษา เช่น
• ก่อนและหลังผ่าตัด เน้นบำรุงพลังชี่และเลือด เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้พร้อม
• ระหว่างเคมีบำบัด ช่วยลดภาวะเลือดคั่ง บรรเทาอาการคลื่นไส้ เบื่ออาหาร และเสริมภูมิคุ้มกัน
• ระหว่างฉายรังสี ใช้อาหารและสมุนไพรที่ช่วยบำรุงสารน้ำ บรรเทาภาวะปากแห้ง คออักเสบ และลดผลกระทบต่ออวัยวะภายใน
อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยควรอยู่ภายใต้การดูแลของ แพทย์แผนจีนที่มีความเชี่ยวชาญ และรับบริการในสถานพยาบาลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด
การแพทย์แผนจีนจึงเหมาะที่จะใช้เป็น “การแพทย์เสริม” ที่มีหลักฐานทางวิชาการรองรับว่าสามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดผลข้างเคียงจากการรักษา และเสริมพลังใจให้ต่อสู้กับโรคได้อย่างมีหวัง
สนใจ ลงทะเบียนฟรีคู่มือ ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง www.siamca.com
#การแพทย์แผนจีน #รักษามะเร็ง #คุณภาพชีวิตผู้ป่วย #สมุนไพรจีน #ฝังเข็ม #ทางเลือกการรักษา #สู้มะเร็ง