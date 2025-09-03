“กินเป็นอยู่ดี สู้ภัยมะเร็ง” เชิญร่วมกิจกรรม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ความรู้ด้านโภชนาการและการดูแลสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งและผู้รักสุขภาพ

ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ในหัวข้อ “กินเป็นอยู่ดี สู้ภัยมะเร็ง” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2568 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม Glowfish (Conference Hall 1-2) อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถ.สีลม (ติด BTS ช่องนนทรี ทางออก 2)
ภายในงานท่านจะได้พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ได้แก่
• ดร.พรพิมล นันท์ธนะวานิช
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย และนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
หัวข้อบรรยาย: “อาหารกับมะเร็ง: ทางรอดเสริมการรักษา”
- ภาพรวมโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
- การเลือกอาหาร: อะไรควรกิน อะไรควรเลี่ยง
- เจาะลึกกินอย่างไรให้ร่างกายพร้อมสู้ผลข้างเคียงการรักษา
- บทบาทของอาหารในการฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยมะเร็ง
แพทย์จีน ธนกร ชาญนุวงศ์
อาจารย์คณะแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และแพทย์จีนประจำเล่อคังคลินิก
หัวข้อบรรยาย: “อยู่ดีด้วยสมุนไพร”
- เกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพเมื่อเป็นมะเร็ง
- การจัดการผลข้างเคียงการรักษามะเร็งแบบแพทย์แผนจีน
- สูตรสมุนไพรเพื่อเสริมสุขภาพ ไม่ขัดแย้งกับการรักษาแผนปัจจุบัน
- แนะนำวิธีปรับสมดุลร่างกายฟื้นฟูหลังการรักษา
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงผู้ที่สนใจเรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพด้วยโภชนาการและสมุนไพร
สำรองที่นั่งล่วงหน้า
• โทร: 087-678-6025
• Line: @Tianxian
• FB: ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง
• Website: www.siamca.com