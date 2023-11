วงการแพทย์จีนคึกคัก! Yiling Pharmaceutical กับวิวัฒนาการทางการแพทย์เพื่อชาวโลก คนไทยก็ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ด้วยเช่นกัน

ศาสตราจารย์อู๋ อี้หลิง ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนจีนระดับสูง กับการบรรยายแสดงวิสัยทัศน์ให้กับแพทย์จากหลากหลายสาขา รวมถึงแขกผู้มีเกียรติในงาน WFAS 2023 International Symposium on Acupuncture- Moxibustion ที่จัดขึ้น ณ ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร งานที่รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนจีนจากทั่วทุกมุมโลกมารวมตัวกันที่นี่อย่างคึกคัก เพื่อสืบทอดสาระสำคัญและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์แผนจีนและการฝังเข็มโดยภายในงานนี้มีการสัมมนาแสดงวิสัยทัศน์ ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าในศาสตร์การแพทย์ทางเลือกของชาวจีน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในแขนงต่างๆ รวมไปถึงพี่น้องสื่อมวลชนทั้งชาวไทย จีน และสื่อมวลชนจากสำนักข่าวนานาชาติต่างมารวมตัวกันให้ความสนใจกับงานนี้อย่างคับคั่งและงานนี้ยังมีตัวแทนจากบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากประเทศจีนเข้าร่วมงาน และร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการการประชุม หนึ่งในนั้นคือบูธของ Yiling Pharmaceutical เจ้าของผลิตภัณฑ์ เหลียนฮัว ชิงเวิน แคปซูล ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระแสมากๆกับช่วงวิกฤตโรคระบาดที่ผ่านมาทั้งนี้ Yiling Pharmaceutical ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 และเป็นหนึ่งในบริษัทยาจีนแผนโบราณชั้นนำติด 1 ใน 10 อันดับแรกของประเทศจีน ผลิตภัณฑ์ยาแผนจีนที่ได้รับสิทธิบัตรต่างๆ ของบริษัทได้เปิดตัวในกว่า 50 ประเทศ และในประเทศไทย Lianhua Qingwen Capsules ได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนยาพฤกษศาสตร์สมัยใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อเดือนมีนาคม 2563 และมีบทบาทสำคัญในการปกป้องสุขภาพของผู้คนในช่วงที่เกิดโรคระบาดหลายครั้งนับแต่นั้นมาซึ่งศาสตราจารย์อู๋ อี้หลิง นักวิชาการของ Chinese Academy of Engineering กล่าวรายงานพิเศษเกี่ยวกับ "Collateral Disease Research and Translational Medicine" ในที่ประชุม โดยแนะนำการวิจัยเกี่ยวกับโรคที่มีหลักประกันและผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และศาสตราจารย์อู๋ อี้หลิงได้ขึ้นกล่าวบรรยาย รวมทั้งท่านได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้อย่างน่าสนใจ โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้"ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันวิวัฒนาการทางการแพทย์ได้มีความก้าวหน้าอย่างไร้ขีดจำกัด หลายๆประเทศมีการพัฒนารูปแบบการดูแลรักษา ฟื้นฟูด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย ซึ่งการแพทย์แผนจีนก็เช่นกัน และได้มีการเผยแพร่ศาสตร์ต่างๆของการแพทย์แผนจีนไปทั่วโลก แต่เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องมีการร่วมมือและพัฒนาร่วมกันจากทุกฝ่าย ในหลายๆประเทศพันธมิตร ซึ่งมีลำดับการจัดการกล่าวคืออันดับแรกจะต้องจัดการกับนวัตกรรมและสร้างหลักฐานที่ชัดเจนของประสิทธิภาพ เพื่อที่การปรับปรุงประสิทธิภาพทางคลินิกและหลักฐานการวิจัยจะได้รับการยอมรับอย่างสูงจากวงการแพทย์ในประเทศและต่างประเทศ“ไม่นานมานี้ ศาสตราจารย์หลี่ ซินหลี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "Evalued Study of Qiliqiang in the Treatment of Chronic Heart Failure: Research Plan and Results" ในการประชุมประจำปี European Society of Cardiology Annual Meeting ประจำปี 2023 ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติชั้นนำในสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด รายงานดังกล่าวเผยแพร่ผลการศึกษา "Evalued Study of Composite Endpoint Events of Qili Qiangxin Capsules in the Treatment of Chronic Heart Failure" ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ การศึกษานี้ยืนยันว่า การใช้ Qili Qiangxin Capsules ร่วมกับการรักษาที่ได้มาตรฐานช่วยลดความเสี่ยงของจุดสิ้นสุดคอมโพสิตหลักของภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังได้ 22% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (ลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและความเสี่ยงในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวแย่ลง) ซึ่งก็คือ วิธีที่ดีในการปรับปรุงการปรับปรุงภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังในระยะยาว การพยากรณ์โรค ให้ยารักษาโรคที่มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ ในการประชุมประจำปี European Society of Cardiology ประจำปี 2023 ศาสตราจารย์หวง เหอจากโรงพยาบาลประชาชนมหาวิทยาลัยหวู่ฮั่นยังได้เผยแพร่การศึกษาทางคลินิกแบบหลายศูนย์แบบสุ่มปกปิดสองทาง ควบคุมด้วยยาหลอก ซึ่งนำโดยศาสตราจารย์หวง เหอ ผลการวิจัยพบว่า Shensong Yangxin Capsules สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจเต้นซ้ำประมาณ 40% ภายใน 1 ปีหลังการผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญและมีความปลอดภัยโดยวารสารการแพทย์นานาชาติชั้นนำ "Journal of the American Medical Association (JAMA)" ได้ตีพิมพ์ "การศึกษาการป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจตายถงซินหลัวของจีนในการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน" (เรียกว่า "การศึกษา CTS-AMI") ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การรักษาด้วยยาแผนตะวันตกตามมาตรฐาน เมื่อใช้ร่วมกับ Tongxinluo Capsule สามารถปรับปรุงการพยากรณ์โรคทางคลินิกใน 30 วันและ 1 ปีของผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายจากภาวะ ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญศาสตราจารย์ Richard G. Bach จากภาควิชาหทัยวิทยาที่ Washington Medical College ชี้ให้เห็นในความเห็นของเขาว่า หากพบส่วนผสมที่มีประสิทธิผลของ Tongxinluo ในการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้เหมือนกับที่ศาสตราจารย์Tu Youyou ผู้ได้รับรางวัลโนเบลประจำปี 2015 ได้แยกอาร์เทมิซินินออกมา ก็จะเป็นครั้งที่ 2 การมีส่วนร่วมของการแพทย์แผนจีนไปทั่วโลก!การวิจัยครั้งนี้เป็นก้าวที่มั่นคงในการส่งเสริมความทันสมัยของการแพทย์แผนจีนและความสากลของการแพทย์แผนจีน และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้เสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการจดทะเบียนระหว่างประเทศและการขายยา Tongxinluo Capsules ปัจจุบัน ยาจีนโบราณของเราได้รับการอนุมัติการจดทะเบียนและจำหน่ายในตลาดกว่า 50 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ประเทศที่อยู่ในขั้นตอนการสมัครลงทะเบียน ในอีกประมาณ 3 ปีข้างหน้า ครึ่งหนึ่งของประเทศในโลกจะมีการจดทะเบียนยาจีนโบราณของเราเพื่อจำหน่าย และยาจีนโบราณสามารถแพร่หลายไปทั่วโลกได้อย่างแน่นอนทั้งนี้ศาสตราจารย์อู๋ อี้หลิง กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า งาน 2023 International Symposium on Acupuncture- Moxibustion ครั้งนี้เปิดโอกาสให้วงการแพทย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ ช่วยให้ผู้คนรับรู้และเข้าใจคุณค่าของการแพทย์แผนจีนมากขึ้น และช่วยทำให้การแพทย์แผนจีนเป็นที่ประจักษ์แพร่หลายไปทั่วโลก ทั้งยังส่งผลที่ดีในวิวัฒนาการทางการแพทย์ทั้งในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนานกับประเทศจีนร่วมกับประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยเช่นกัน