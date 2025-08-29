Smart Women เลือก PASEO ดูแลตัวเองครบทุกมิติ ผ่านกิจกรรมสุขภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

ท่ามกลางกระแสการดูแลสุขภาพที่กำลังเป็นที่นิยมในสังคมเมือง แบรนด์กระดาษทิชชูคุณภาพพรีเมียม PASEO (พาซิโอ) ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาวะองค์รวม ด้วยการเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการในกิจกรรมออกกำลังกายสุดพิเศษ "“Skyline Views + Mat Pilates + Sound Healing" ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ชั้น 32 อาคารเอแพค ทาวเวอร์ (APAC Tower) Rooftop ใจกลางกรุงเทพฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงยุคใหม่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่ภายในจิตใจไปจนถึงสุขภาพกายภายนอก สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่มุ่งมั่นจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แค่ความสะอาด แต่คือความใส่ใจในทุกรายละเอียดของชีวิต
กิจกรรม "Skyline Views + Mat Pilates" ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากกลุ่มผู้หญิงทำงานในเมือง ผู้ที่รักการออกกำลังกาย ตลอดจนเหล่าดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังสายสุขภาพ ที่ต่างมารวมตัวกันเพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจผ่านคลาสพิลาทิสสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของตึกระฟ้าในกรุงเทพฯ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยพลังบวกและความมุ่งมั่นของผู้เข้าร่วม ที่สะท้อนให้เห็นถึงเทรนด์ของ "Smart Women" ซึ่งหมายถึงผู้หญิงที่ฉลาดเลือก ฉลาดใช้ชีวิต และให้คุณค่ากับการลงทุนเพื่อสุขภาพของตนเอง
PASEO อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Brand Experience ที่จับต้องได้ และแบรนด์พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆ กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แบรนด์ได้ก้าวข้ามภาพจำของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยในชีวิตประจำวัน สู่การเป็นสัญลักษณ์ของการดูแลตัวเองอย่างพิถีพิถัน เพราะเชื่อว่าการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ ก็คือหนึ่งในวิธีการแสดงความรักและใส่ใจต่อตนเอง
PASEO มากกว่าความสะอาด คือความใส่ใจในทุกมิติของชีวิต ในยุคที่ผู้บริโภคไม่ได้มองหาสินค้าจากประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียว แต่ยังมองหาคุณค่าและเรื่องราวที่แบรนด์ต้องการจะสื่อสาร PASEO ได้วางตำแหน่งของตนเองไว้อย่างชัดเจนในฐานะแบรนด์สำหรับ "คนดูแลตัวเอง" โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่า "ความสะอาดคือจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดี" แต่ความใส่ใจต้องครอบคลุมไปถึงสัมผัสที่อ่อนโยน ความปลอดภัย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ PASEO ที่มองว่า “การดูแลตัวเอง” ไม่ใช่เพียงเทรนด์ แต่คือหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Smart Women ที่มองหาความสมดุลระหว่างการทำงาน ความงาม และสุขภาพ
นับเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดของ PASEO ในการสร้าง Emotional Connection หรือสายสัมพันธ์ทางอารมณ์กับผู้บริโภค พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์จากสินค้าประจำวัน ให้กลายเป็น เพื่อนร่วมเส้นทาง ที่สนับสนุนทุกก้าวของการใช้ชีวิตแบบมีสุขภาวะ
กิจกรรม “Skyline Views + Mat Pilates + Sound Healing” จึงไม่เพียงเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์เพื่อสุขภาพ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการเดินหน้าสร้างคุณค่าใหม่ให้กับแบรนด์ PASEO ที่เติบโตไปพร้อมกับวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างแท้จริง