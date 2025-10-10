“โอโซน วิลล่า ภูเก็ต” ผนึกพันธมิตรยักษ์ใหญ่ เปิดวิสัยทัศน์สู่ศูนย์กลาง “Wellness Tourism” ระดับโลก พลิกโฉมการพักผ่อนสู่รูปแบบใหม่ “รีสอร์ท – อสังหาฯ – สุขภาพ - การท่องเที่ยว” เพื่อการร่วมลงทุนครบวงจร

บริษัท วิลล่า เมดิก้า ภูเก็ต ผู้บริหารโครงการ “โอโซน วิลล่า ภูเก็ต” (Ozone Villa Phuket) ซึ่งเป็นพูลวิลล่าระดับพรีเมียม ตั้งเป้าเดินหน้าเพื่อปักหมุดให้ภูเก็ตเป็นศูนย์กลาง Wellness Tourism แห่งเอเชีย พลิกโฉมแนวคิดการพักผ่อนให้ก้าวไกลกว่าที่เคย ด้วยการผสานการท่องเที่ยวเข้ากับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พร้อมจับมือพันธมิตรระดับโลกในแวดวงสุขภาพและการท่องเที่ยว ได้แก่ GIVORA, WHALA Club, FENGWO Holdings Group และ GENESENN เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical & Wellness Hub แห่งภูมิภาค
โอโซน วิลล่า ภูเก็ต โดดเด่นด้วยดีไซน์พูลวิลล่าส่วนตัวสุดหรู ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียม ทั้งสระว่ายน้ำ ซาวน่า จากุซซี่ และออนเซ็นส่วนตัว เพื่อการฟื้นฟูร่างกายอย่างล้ำลึก รวมถึงห้องครัวครบชุดสำหรับรังสรรค์มื้อพิเศษ และจุดชมวิวบนยอดเขาสำหรับดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
ภายในโครงการยังเปิดตัว “Health Club” ศูนย์สุขภาพครบวงจร พร้อมโปรแกรมรีทรีทเฉพาะบุคคล และบริการจาก Healthy Culture Wellness Clinic ที่เน้นแนวทาง Holistic Health — การดูแลสุขภาพทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ ภายใต้แนวคิด “สุขภาพที่แท้จริงคือความสมดุลของทุกมิติแห่งชีวิต”
ผนึกกำลังพันธมิตรระดับโลก
คุณจีราวัฒน์ พุทธิไตรสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โอโซน วิลล่า ภูเก็ต และบริษัท คัลเจอร์ จำกัด (WHALA Club) เปิดเผยว่า
“เราตั้งเป้าปักหมุดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลาง Wellness Tourism แห่งเอเชีย ไม่เพียงมอบประสบการณ์พักผ่อนสุดหรู แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ผู้มาเยือนสามารถฟื้นฟูสุขภาพอย่างแท้จริง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Health Club Private Pool Villa ที่ผสานการพักผ่อน การลงทุน และการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนไว้ด้วยกัน”คุณจีราวัฒน์ กล่าว
ทั้งนี้ โอโซน วิลล่า ภูเก็ต ยังได้จับมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ 4 องค์กรหลัก เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์นี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
- WHALA CLUB : แพลตฟอร์มศูนย์กลางเครือข่ายเวลเนสระดับโลก รวบรวมโรงแรม คลินิก และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพรีเมียม พร้อมขยายเครือข่ายบริการผ่าน MOU กับ GENESENN, FENGWO Holdings Group และสมาคมนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อย่างยั่งยืน (SMTIA)
- FENGWO Holdings Group : ผู้นำเทคโนโลยีระดับสากล นำนวัตกรรม AI เข้ามายกระดับการตลาดและการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายทั่วโลก
- GIVORA : แพลตฟอร์มสุขภาพครบวงจร ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเชิงรุก ร่วมลงทุนด้านเครื่องมือแพทย์และนวัตกรรม เพื่อเสริมศักยภาพแก่สถานพยาบาลและผู้ร่วมลงทุนทั่วประเทศ
- GENESENN : ผู้นำด้านเทคนิคการแพทย์เชิงรุกและการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ถ่ายทอดองค์ความรู้เฉพาะทางและร่วมพัฒนาโปรแกรมสุขภาพมาตรฐานสากล
การรวมพลังของพันธมิตรทั้ง 4 ฝ่าย นับเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดัน “โอโซน วิลล่า ภูเก็ต” สู่การเป็นศูนย์กลาง Wellness และการลงทุนด้านสุขภาพครบวงจรในเอเชีย ด้วยการผสานจุดแข็งของที่พักระดับพรีเมียม เทคโนโลยีทางการแพทย์ล้ำสมัย และเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก ไม่เพียงสร้างเสถียรภาพให้กับโครงการ แต่ยังเปิดโอกาสการลงทุนที่คุ้มค่า และมอบประสบการณ์พักผ่อนเหนือระดับให้แก่นักลงทุนและผู้มาเยือนจากทั่วโลก
ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 065-653-9362
Line : @924ooasb
เว็บไซต์ : https://ozonevilla.com/