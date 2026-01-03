ชมทานตะวันใกล้กรุงฯ "ทุ่งทานตะวัน" กฟผ.ไทรน้อย นนทบุรี

ชวนชม "ทุ่งทานตะวัน" ใกล้กรุง บริเวณด้านหน้า กฟผ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ซึ่งช่วงนี้กำลังออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่าม ชมฟรี ถึงวันที่ 11 ม.ค.นี้
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชวนเที่ยวใกล้กรุงฯ ชม “ทุ่งดอกทานตะวันไทรน้อย” ที่ช่วงนี้กำลังออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามสวยงาม เต็มพื้นที่กว่า 8 ไร่ บริเวณด้านหน้าทางเข้า “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูงไทรน้อย” (กฟผ.ไทรน้อย) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ผู้สนใจสามารถเที่ยวชมได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 11 มกราคม 2569 เวลา 07.00 - 18.00 น. แนะนำให้มาช่วง 7.00 - 9.00 น. หรือหลัง 16.30 น. แสงจะนวลสวย ไม่ร้อนเกินไป และดอกทานตะวันจะชูคอรับแสงแดดสวยที่สุด
บริเวณทางเข้ามีจุดลงทะเบียน แจกฟรีเมล็ดทานตะวันแห้งสำหรับนำกลับไปปลูกที่บ้าน และบริการน้ำดื่มฟรี
หากขับรถส่วนตัวมา สามารถจอดรถได้บริเวณหน้าทางเข้า หรือโดยสารรถประจำทางมีรถตู้ เดอะมอลล์-ไทรน้อย (ต้นทางเดอะมอลล์งามวงศ์วาน) รถตู้สาย พาต้า-ไทรน้อย ขึ้นรถบอกรถตู้เลยว่าลงไฟฟ้าไทรน้อย รถเมล์ 236 ต้นทาง ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ-ไทรน้อย รถสองแถว ตลาดบางบัวทอง-ไทรน้อย ขึ้นรถบอกคนขับ ลงไฟฟ้าไทรน้อย ที่มีทุ่งทานตะวัน
