ดอยอินทนนท์เปิดจุดกางเต็นท์ กม.31 รับนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ วอล์คอินได้เลย ไม่ต้องจอง

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เปิดให้นักท่องเที่ยวกางเต็นท์บริเวณที่ทำการกิโลเมตรที่ 31 ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ถึง 5 มกราคม 2569 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
โดยเปิดให้ประชาชนสามารถวอล์คอินเข้าพื้นที่ได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม อากาศหนาวเย็นกำลังพอดี เหมาะสำหรับการพักผ่อนและสัมผัสเสน่ห์ของยอดดอยที่สูงที่สุดของประเทศไทย
ขณะนี้ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย กำลังออกดอกบานสะพรั่ง สร้างสีสันและความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ท่ามกลางขุนเขาและสายหมอกยามเช้า
